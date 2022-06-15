單一麥芽威士忌 料逾百萬一瓶 81年佳釀 二戰煙熏縈繞味蕾

極罕有高年份威士忌本身已是一件藝術品，而今次The Macallan隆而重之推出1824年至今年份最高的威士忌，陳釀於單一雪莉橡木桶長達81年，找來蘇格蘭雕塑家Saskia Robinson雕刻銅鑄三手雕塑座，承托盛載着81年佳釀的人手製作、口吹熱鑄玻璃瓶。我有幸參加展覽，近距離觀賞這威士忌藝術品，感覺相當震撼。首先由導賞員帶路，經過一條長長而充滿威士忌酒桶的走廊，開始了解這威士忌藝術品如何挑選3個代表不同成就這佳釀的銅鑄手。

品牌最高年份 三隻手成就珍貴佳釀

瓶身下的每隻手均代表品牌歷史中出現的重要人物，於走廊的牆上逐一講解，第一隻手代表1940年的酒廠工人，在80多年前充滿挑戰的二次大戰期間創造了這珍稀佳釀。第二隻手則代表品牌前董事長Allan Shiach，其祖父是The Reach在1940年入桶時領導酒廠的負責人。至於第三隻手則象徵現今The Macallan的釀酒大師Kirsteen Campbell，她精心挑選了這1940年入桶陳釀單桶，在去年裝瓶成The Reach珍稀威士忌。這81年威士忌The Reach，入桶時正值第二次世界大戰期間 ，亦是品牌史上首次被迫休業前最後一批蒸餾入桶陳釀的威士忌，非常有歷史價值。經過長長的走廊以後，最後見到這威士忌藝術品的真身，由三隻銅鑄手托住，感覺更珍貴。

現代版沒有的煙熏味

喜歡The Macallan威士忌的朋友，普遍都是喜歡它的乾果香及雪莉桶的甜美，而Speyside酒區的威士忌，主流都不帶煙熏味的（有別於主流為煙熏味的艾雷島威士忌）。但這81年威士忌The Reach卻相當特別，帶有煙熏味，為什麼呢？因為在二次世界大戰期間及戰後的艱苦時間，煤炭是極為需求及罕有的材料，在資源有限下大家改用泥煤作燃料，因此這極罕有威士忌帶絲絲煙熏香氣。

根據官方資料，The Reach以深琥珀色帶出其繁複的層次：一層層綻放的黑朱古力、甜肉桂、芳香煙熏泥炭的氣味，帶出糖漿太妃糖、薑糖及燒烤菠蘿的風味，最後細嘗繚繞極致濃郁、香甜及煙熏氣息的餘韻。因為年代久遠，加上當時陳釀的條件所限，The Reach極為罕有，全球只得288套。暫時香港的供應數量和定價也未知道，但消息估計會過100萬港元一套。這麼稀珍的威士忌真的一酒難求，且看看誰是收藏它的幸運兒。

80年獨立裝瓶威士忌

The Macallan以外，蘇格蘭著名獨立酒瓶廠Gordon & MacPhail去年亦推出了旗下年份最古老的裝瓶單一麥芽蘇格蘭威士忌：限量250瓶的The Glenlivet Distillery（格蘭利威酒廠）The Generations 80年珍釀特別版威士忌。這同樣是經歷二次世界大戰的單一麥芽威士忌，由The Glenlivet威士忌酒廠1940年蒸餾後入雪莉桶陳釀，只出250瓶水晶瓶，每瓶容量700毫升。

此威士忌請來享譽國際的建築師及設計師David Adjaye爵士為威士忌設計獨特寶石形水晶酒瓶及橡木箱，橡木在威士忌釀造過程中扮演至關重要的角色，David Adjaye希望設計出一款作品向橡木致敬。去年香港蘇富比拍賣會上，此威士忌套裝拍出150萬港元成績，包括The Generations 80年珍釀1號酒瓶，加框特製橡木桶蓋，以及由David Adjaye親筆簽名的原裝手繪概念圖平版印刷畫。去年發布會我有幸親身試了這80年佳釀，顏色帶深琥珀色而帶點紅邊，香氣四溢，層次複雜，一點也不像已陳年80年，仍有活力感，帶橡木、雪茄盒、焦糖、乾果、乾花及烤杏仁等香氣，味道帶無花果乾、紅棗、乾梅、橡木、烤烘、雪茄葉、橙皮、乾花、薑茶及皮革等味道，餘韻極悠長。以80年陳年來說，酒精度保持在44.9% abv.，真的很不錯。

日威山崎55年 成交價高達620萬

說到年份威士忌，無人不知的日本山崎當然也是一酒難求，其母公司三得利同樣亦有推出極罕有年份山崎威士忌。最初品牌在2020年以抽籤方式發售極為珍罕的「山崎55年」單一麥芽威士忌予日本本地居民，限量僅100瓶。同年於Bonhams Hong Kong拍賣會中亮相，最後以620萬港元高價成交，刷新單瓶日本威士忌世界拍賣紀錄。後來在2021年，品牌再推出限量100瓶於全球旅遊銷售商，同樣一酒難求！

今年最新拍賣價回落至430多萬港元一瓶，但仍然比原先推出售價（330萬日圓、約為當時23萬港元）高出很多倍。「山崎55年」單一麥芽威士忌於1960年由三得利創辦人鳥井信治郎監製下以日本獨特的水楢桶陳釀，之後由第二代首席調酒師佐治敬三以白橡木桶陳釀。最後由第五代首席調酒師福與伸二與第三代調酒師鳥井信吾合作，為這款珍稀日威做最後調和，十分矜貴。此款酒以水晶瓶盛載，並以噴砂技術鐫刻書法字體「山崎」兩字，瓶標燙上金砂、髹漆，每瓶珍藏酒都盛載在日本獨有水楢木訂製盒中。收藏一瓶珍稀威士忌等於買一層樓，可想像極罕有威士忌對收藏家的價值有多高。

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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