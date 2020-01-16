教大GPS：「少數族裔」還是「非華語」？

「少數族裔」未必弱勢

「少數族裔」是較常用的說法，這是以種族來把社會劃分成不同群組，而印度、巴基斯坦裔社群，相比起華裔，人數是較少的。我們常說這些群組是弱勢社群，需要額外支援，按照這個說法，來自英國或其他歐洲國家的白人也可稱作「少數族裔」。然而，社會很少標籤他們是弱勢社群。看來着眼點不是人數，而是社經地位。因此「少數族裔」中的「少數」說法，未能突顯這些社群的特徵。依據政府統計處《2006中期人口統計主題性報告：少數族裔人士》中的詞彙釋義：「少數族裔人士：指非華裔人士」。

「非華裔」定義含糊

香港人數最多的社群是華人，印度、巴基斯坦裔不是華裔，故可稱作「非華裔」。不過，這說法也有問題。海外來港的華人，特別是回港的第二三代外國移民，學習中文也會遇到很大困難。有些海外華僑的子女更是混血兒，他們又是否「非華裔」？四分之一、八分之一華裔，哪一個才是「非華裔」？

「南亞裔」未計菲律賓印尼

印度、巴基斯坦裔學生，也可叫做「南亞裔」，由於原籍國位於亞洲南部。不過，這說法未能包含菲律賓、印尼裔學生。根據2021年人口普查，在香港，除華人外，菲律賓人（201,291人）和印尼人（142,065）是人數最多的社群，遠超於印度人（42,569）與巴基斯坦人（24,385）。他們主要是家庭傭工，而不是學生。因此「南亞裔」的說法，不能全面涵蓋社會中各重要社群。而且，地區的說法也涉及身分認同的問題。我們常自稱華人，而不說亞洲人，就是不想別人誤以為自己是日本人、韓國人。

「非華語」或懂廣東話

上面的說法皆以種族來劃分，另一名稱則採用語言，就是「非華語」。教育局指「家庭常用語言不是中文的學生均歸納為非華語學生」（教育局通函第12/2018號）。語言是一種能力，可透過學習而改變，而種族則不能。因此「非華語」的說法，表示了現况可改變的希望。然而，有些幾代居港的巴基斯坦人，說得一口流利粤語，但在家說烏爾都語。他們或許需要社會支援，但又是否「非華語」？

看來每種說法也有其片面性，為何難以找到周全的答案？原因可能是，我們根本不需要一個名稱。理論上，在公平的社會，只要各個社群都得到平等待遇，我們毋須特意把某些社群區別出來，就像教師不用區分有沒有戴眼鏡的學生一樣。因此，也許我們只是需要一個過渡期的名稱，以識別出需要幫助的社群。期盼不久將來，大家可直接稱呼居港的印度人或巴基斯坦人為「香港印度裔」或「香港巴基斯坦裔」。

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文：林浩昌（香港教育大學「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）--由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第401期]