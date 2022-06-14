媽媽維特：社交短板在WhatsApp

亞氏保加孩子的同理心一般較弱，又或沒興趣（即使有能力）關顧他人感受。我大仔4歲時確診，小學時因我和老公刻意製造機會，助他交了幾個好友，社交問題不突顯。他狀况溫和，我很少視他為特殊的星兒。

他沒有和朋友一起升中，中一過了大半年仍未交到朋友。對此我不特別擔憂，畢竟小學時他省卻了友誼起動的工夫，如今自力耕耘，當需慢慢摸索。種瓜得瓜，他不喜鑑貌辨色、常出言不遜，自是容易孤離。每個人自有成長的過程，我默默靜待他的變化。

有時，也會發生我想像以外、又確切反映阿仔特質的事情。話說我們一直沒為他出手機，但月前我從其他家長得知，同學會用WhatsApp緊密聯繫，老師也加入某個班群組。再三考慮後，我決定出卡不出機，讓他用電腦版WhatsApp來往信息。

阿仔不為此雀躍，反說不想花時間看沒意義的閒聊。我雖同意過量的閒聊可以很擾人，但也告訴他，透過社交媒體保持聯繫，是群體生活的一環。於是，阿仔開始以非活躍的姿態加入新天地。

有天，我赫然發現阿仔的頭像是憤男公仔，加一個大字「滾！」；而自我介紹中，寫了類似「我是耶穌之子，容許你向我求助」。他一廂情願地以為人人都會覺得很搞笑，不明白這如同喝令他人滾蛋、自認為高人一等，可招來很大反彈。我說，知道他嫌「好人」形象悶蛋，但只有老友才會明白他在搞笑，不熟悉他的人會覺得傲慢、乞人憎。

欠同理心只看「實效」

後來，難得有一個同學主動私信阿仔。事緣全班只有他倆遺失了某工作紙，同學問阿仔有否補領，阿仔只答了一個「無」字就沒下文。雖然對方沒說清楚，但推斷他們都忘了在周末假期前補領工作紙。我提阿仔告訴對方，周六他會回校補英文順道取工作紙，到時可影相傳給對方。但阿仔說，或者同學會自己回校解決，而即使他影相，對方家中也未必有打印機。

他覺得毋須跟同學講多兩句，是因為從「實效」來講，他相信對方總有方法解決，毋須幫手。我隨即曉以大義，教他不能只看表面實效，更重要是底層的信息。主動提出幫手是一種善意的表達，代表重視對方的感受和需要、視他為隊友，長遠有助建立友誼。阿仔最終聽從我的建議，對方幾乎是即時回覆，請求他影相。我遂告訴阿仔，那同學一開始就想拜託你了。我又順道講解，只讀不回與適度回應，會分別予人什麼感覺……

他讀幼稚園時，曾形容巴黎恐襲為「搞笑」，原因是有一個爸爸為了尋找正在巴黎旅遊的兒子，打了逾百通電話。阿仔雖知道那人想確認兒子的安危，情感上卻無法理解他的緊張，因為阿仔只看「實效」：「只要看那人最終有沒有回來，就知道他死了沒有，何需打電話呢？」

我重提舊聞，問今天的阿仔作何感想。事隔7年，他的同理心加強了，覺得打電話搵仔是人之常情，但仍認為「只需隔兩個鐘打一次電話就夠」。理解別人感受的修習仍在持續，只是多添了網絡社交的元素。而我提醒自己，信任他會按自己步伐慢慢成長。

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文：葉杏麗--思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]