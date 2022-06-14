看得起遊戲：永遠懷念馬登夫人

兒童遊戲推手

時鐘重返30多年前，「勤有功戲無益」的傳統觀念根深柢固，馬登夫人卻率先關注飽受大眾忽視的兒童遊戲，智樂兒童遊樂協會（智樂）就在她的眷顧下，於1987年正式成立。

仁愛、善良、溫柔兼具知性美的馬登夫人，在智樂誕生後擔任主席一職至1991年，其後一直以名譽會長身分諄諄教誨，步步帶領；除親身促成於1989年啟用的京士柏公園兒童遊樂場，為有特殊需要的小朋友打開遊樂世界的一片新天新地，更啟導了20多年後的屯門公園共融遊樂場。小朋友今天得以玩沙又玩水，全靠前人的一步一腳印！

馬登夫人心繫小朋友的健康成長，全方位推動兒童遊戲的方針，見諸往後發展的每一個項目，計有在難民營和監獄內建設遊樂場、醫院遊戲、玩具圖書館、屋苑遊戲、校園遊戲、歷險遊戲、大自然遊戲、遊戲街、遊樂車、遊戲萬象館等。此外，馬登夫人更具遠見地提出鼓動大人認識遊戲的重要，於是，智樂的連串培訓藍圖因而萌芽生長，而永久培訓場地——安妮馬登智樂學院的出現，也全賴其家族基金的慷慨斥資，全力支持。

事必躬親建榜樣

着重身體力行的馬登夫人，事事親力親為，由內部討論至對外事務、本地推動至國際會議、遊戲活動甚至施工地盤，無一不見她的身影；無論倡議游說、案頭撰文、台上陳辭，馬登夫人也事必躬親，其嚴謹認真的態度，啟發了智樂全體上下的視野，成為了我們仰望學習的典範榜樣。

馬登夫人於5月31日與世長辭，享壽96歲。她的無私付出和長久奉獻，香港人將銘記於心；她的慈愛、她的笑容、她的教導，智樂人會一直長存心坎；她的啟迪、她的高瞻遠矚，將成為我們的明燈，照亮推動兒童遊戲的漫長路上，薪火將必相傳！

感謝您，馬登夫人！在您引領下一路同行，是我們的榮幸！

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文：王見好 （智樂兒童遊樂協會總幹事 ）--智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]