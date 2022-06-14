教女無方：考試近了，你們應當放鬆！

蘇菲升上小一後的第一次考試範圍不多，我跟她只花了一個多小時溫習，主攻最難的中文詞語部分。考試完結後，蘇菲感覺良好，因為所有題目都寫了答案，她相信自己已經努力，完成了該完成的，然後便快快樂樂地等待成果。人生本應如此美好，在小小心靈中也想望該如此美好。可是，收到的成績卻未如理想。原來她作答時寫錯了字，答案次序倒轉或寫錯位置，漏做了幾題，抄錯數字；是非題該以「+」「–」表示，而不是蘇菲慣用「￼」「×」作答。這一切與學習能力無關的問題卻與公認反映學習能力的成績掛鈎。收到考試卷後，本來期待成果的雀躍心情，一下子給比併成績的緊張氣氛完全改變了，小小心靈開始有了自己讀書不及人的想法。

最在乎學習態度

蘇菲小學至初中成績一般，我這母親似乎要負很大責任。

學習包涵「知識」、「技巧」和「態度」3個重要元素。作為母親，我對蘇菲的學習能力頗有信心。至於技巧方面則是她弱項，我知道操卷能提升考試的「作答技巧」，但我更在意的是她的「學習技巧」，不想令她誤解操卷等於學習。而我最在乎的，便是她的「學習態度」，若她自小就萌生自己不是讀書材料、如何努力讀書都不會有好成果的想法，那麼以後無論考試有多容易，她也不會去努力嘗試。

淡化成績的重要

所以，我這個母親的最大責任是淡化成績的重要。

考試是一個機制，將學生部分的學習成效及技能排序，這跟蘇菲將來是否成功並無必然關係。

考試只是每年的小插曲，這跟蘇菲生活得快樂與否也無關係。

考試是蘇菲的責任，我只負責學習如何去愛她，她的成績跟我對她的愛完全無關。

因此，書是要溫的，適當就好。成績不重要，所以我要練習情緒絕不被蘇菲成績牽引，學習不聞不問，反正到了家長日自有分曉。派卷當日，真正要關心的，是蘇菲的心情、想法和感受。我對成績冷漠，有助她抗衡比併成績的緊張氣氛。唯有她放鬆心情，不被分數牽制，才能客觀地檢討溫習及作答技巧，調校應試策略。

考試近了，家長應放鬆心情，令孩子狀態穩定、心態健康；收到成績表後，更加要處之泰然，才能讓孩子客觀檢討得失。培育孩子成長本應放眼千里，不爭朝夕。

哲學家漢娜‧鄂蘭（Hannah Arendt）於1964年接受德國記者高斯（Günter Gaus）專訪。在提及家庭教育時，鄂蘭說：「我家從不談成績，談成績與野心都被視為是自卑作祟。」

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文：蘇菲媽--中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]