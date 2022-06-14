親子筆陣‧窗邊的小荳荳：小荳荳的感情煩惱

男女孩子不能做朋友？

周末了，寫周記時，小荳荳想起這個星期同學們天天在開她玩笑的情景，在本子上寫到：「這個星期，心煩極了，同學們老是說我和男班長拍拖。我們才8歲、9歲，怎麼會拍拖呢？男孩子和女孩子一起玩有什麼問題？很煩人啊！男孩子和女孩子就不能做朋友嗎？」想着想着，其實她也開始懷疑自己。

星期一收到同學們的周記，讀到了小荳荳的這一篇，不禁會心微笑。對啊！每年升上三四年級，孩子們就會開始產生更多性別認同。男孩子跟女孩子玩時，開始會感到害羞，小朋友之間開始談論同學們的「感情事」也是從這個年紀開始。我在周記中回應，寫上：「男孩子和女孩子絕對可以做朋友啊，我們每個人都需要有不同的朋友，很多很多不同的朋友。」

真的喜歡了男班長嗎？

小荳荳收到周記後的第二天，一臉腼腆地來到教員室的門前，找我傾談。「其實，我是否真的喜歡了男班長呢？同學不斷說着，我都弄糊塗了！現在我連跟他說話、看他一眼都感到不好意思呢！」我微笑着聽她說：「我真的很喜歡跟他一起玩，我們都喜歡聽歌和唱歌，也喜歡一起畫畫……好像跟其他人一起，都沒有那麼有趣。但同學們常常把我們當作笑話，一見到我們在一起就笑我們，是不是我們錯了。男孩子跟女孩子不可以在一起玩。」

「傻豬！沒有這樣的事啦！小朋友們好奇，才學着成年人的說法而已。每個人的好朋友，可以是男孩子，也可以是女孩子。」她眼睛瞪得大大看着我，「真的嗎？那麼，拍拖是什麼意思呢？」「問得很好啊！我可以把這個問題留給你自己先想一下，過幾天我們再一起討論，好嗎？」她說好。

過了周末，小荳荳又來到了教員室門外，她臉上帶着笑意，好像沒有了煩惱的樣子。「區老師，我都明白了啊！」「是嗎？說來聽聽？」「一起玩的是朋友，準備結婚的才是拍拖，他們會接吻和拖手，我們還未需要結婚，更不會接吻和拖手，所以就不是拍拖啦！」我聽了不禁哈哈大笑起來，小荳荳也跟着笑了。天真爛漫、惹人憐愛的小女孩，一下子就長大了！

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文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）--童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]