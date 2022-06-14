成長之路：反叛少年 難忘媽媽的淚

「關心為先 與孩子做朋友」

不過，珈其年少時曾一度反叛，自稱是邊青，貪玩、逃學、罵老師、吸煙、街頭流連全都做齊，甚至因鬧事上警署後要保釋，這全由媽媽處理，但她的處理方法卻讓珈其銘記於心。「媽媽遇上小事時會很惡罵我，但有大事就會顧及我感受。如果我沒有做功課，或打破東西，她一定會破口大罵，但見家長時，她都會非常冷靜和表示關心，沒有即場責備，卻在回家時跟我慢慢討論，不會放棄我。有一次我又鬧事，只見她回家後哭泣，令我非常內疚，也跟她說了對不起，聲明不會有下次。這種教仔方法，對我有很大影響，希望他日兒子長大後，我都能以關心他為先，並學習與孩子做朋友，冷靜討論事情。」

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[Happy PaMa 教得樂 第401期]