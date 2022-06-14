名人親子：一家三口溫馨迎父親節 岑珈其與子上山下海 探索世界

父親節即將來臨，我們請來又是爸爸、又是「爺爺」的岑珈其談談湊仔經。在ViuTV綜藝節目《膠戰》裏常被拍檔們稱為「爺爺」的他，被指長氣又嘮叨，他真實性格如何，記者不得而知，但在短短2小時訪問過程中，他跟很多新手爸爸一樣，一談到兒子和太太都會滔滔不絕，雙眼發光。珈其的兒子臻臻現時1歲5個月大，他坦言仍有很多東西需要學習，「做了爸爸後，才發覺每個爸爸都好叻……湊仔就要是和孩子一同成長和進步」。

父親節前，看看「老爺爺」的教仔方法。

文︰顏燕雯

岑珈其近年冒起得很快，或許有人會以為他是新演員，其實他在演藝圈已經努力了10多個年頭。他17歲演出第一部電影《烈日當空》，之後接拍了多齣香港電台電視劇和學生電影作品，也有主持網上電台節目；直到近年演出電視劇《IT狗》、《二月廿九》，以及加入YouTube頻道「試當真」，曝光率上升，也令觀眾逐漸認識他。

為求入院陪產 隔日檢測

珈其熱愛演戲，演員的路亦日漸暢順，直至去年成為爸爸，才發現當爸爸的路竟如斯驚險。跟圈外女友Angel計劃30歲結婚的他，本來想先過幾年二人世界，怎料小寶寶意外出現，使二人婚後不足一年便要當父母，而且結婚、懷孕、生孩子，整個過程都在疫情下完成，回想起來，實在是一個又一個的挑戰。「太太懷孕時，醫院政策是陪產丈夫須於入院時提交48小時內有效的2019新冠病毒檢測陰性報告，但太太臨生產前一個月去做檢查時，醫生說她水腫嚴重、血壓高，懷疑是妊娠毒血症，要即時留院，並告訴我們要有剖腹產子的心理準備。」知道太太要留院，珈其隔天便自費做一次檢測，以預備太太任何時候開刀都能入院陪產。「留院3天後太太告訴我，醫生說一兩天內便要生，若催生不成功便要開刀，不然媽媽和孩子都有生命危險。」

緊急剖腹 「細碼B」住氧氣箱

醫學界普遍認為妊娠毒血症主要是胎盤功能較差所致，令胎盤無法提供足夠氧氣給胎兒，對孕婦及胎兒的健康都有很大影響。Angel最終因確診妊娠毒血症，須緊急剖腹產子，幸好珈其早已做足準備陪產，雖然過程驚險，最後亦大小平安。不過孩子比預期早了1個月出生，磅數較輕，所以出生後一直要住在氧氣箱內，「記得接太太出院後，兒子還留在醫院，又因為疫情不能探訪，太太每天泵好母乳拿去醫院便要走，她很不開心，每天都在哭；我自己也是自陪產後一星期都沒有看過BB，一邊要工作掙錢，一邊要安撫太太，都幾大壓力」。

每周兩天家庭樂 不談公事

「養兒一百歲，長憂九十九。」這句話對珈其來說是那麼真實而深刻。即使後來已經平安接兒子回家，他一方面擔心身體仍虛弱的太太，另一方面又怕體型屬「細碼B」的兒子不夠營養，還有，那不能控制的疫情，可說是內外夾攻。所以在疫情最嚴重的日子，他每天除了工作就是留在家中陪伴妻兒，甚少外出應酬。原來他在婚前已經和太太商量好，生孩子後就由太太留家全職照顧小朋友，自己則負責掙錢養家，所以他非常努力工作，甚至不想錯過每一個機會，為的就是要做好爸爸這個角色，讓家人有穩定的生活。「我們這一行，忙才是好事，太太也很體諒和明白。現在除了幕前工作，還有開會、試鏡、做訪問等，但每周我仍會留兩天給家人。若你問我親子時間夠不夠，我一定會說不夠，但陪他們時，我會全情投入，不會中途去傾電話或講公事。」

童年要開心 不怕考第尾

兒子臻臻快1歲半，正牙牙學語叫爸爸，珈其笑言每次看到臻臻學講話都覺得他非常可愛，同時也令他覺得當父母非常偉大。「媽媽辛苦是必然的，但原來爸爸都要好叻！到今天，我仍然是一個新手爸爸，因為孩子不斷學習成長的同時，我也在學習之中。簡單如洗澡，（兒子）初生時你要非常細心，如何抱他、保護他的頸椎，都是一種學問；但今天他已經坐着玩水，你又要用另一種方法去幫他洗白白。」

吃橙發現新大陸

臻臻這個年紀，對身邊事物都會感到好奇，珈其非常樂意陪他去重新探索這個世界，就連吃橙也如發現新大陸。「人大了，可能會忽略很多生活細節，忘記了最原始的感覺。但陪孩子吃橙時，你又會告訴他，這是橙，我們會剝開橙皮，裏面有橙肉，還有橙核……橙是帶酸的，孩子吃時，又會做出個可愛的表情，這就好像讓我重新認識這個世界一樣，發現很多事情原來都很美好。」

疫情下成長的小朋友，的確錯過不少學習和認識周遭事物的機會，所以他已預備為兒子報讀學前班，現正與太太蒐羅資料，希望在家附近找一間合適學校，讓兒子可以透過朋輩互動學習得更好。「我不想他以為整個世界只有家中四堵牆那麼小，有機會，我一定會多帶他到海邊、沙灘玩，或者一起行山，接觸多點不同事物。」至於選校準則，他稱全權交由太太負責，「我負責付錢，也負責陪玩！例如太太說蒙特梭利好，我也沒有深究是什麼，她會給資料我望望，叫我行街食飯有空便看看，我信得過她。在我來說，每個人都是獨特的，不用什麼都跟別人那一套，而且我認為童年開心最重要！只要他不是考第尾便可以……但即使考第尾又如何？反正我們不是為考100分而讀書，最重要是他能對世界有好奇心，想去了解、想去學習」。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]