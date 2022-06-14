小知識：樂團樂器排位顧及大腦感受？

至於排位，以一個中型交響樂團為例，最大陣容的弦樂組包括（由高至低音）14把第一小提琴、12把第二小提琴、10把中提琴、8把大提琴和6把低音大提琴。為了視覺效果，大型樂器一般在較後排位置，但並非必然。另外，很多時候我們見到高音部（如小提琴）常位於樂團左半邊，低音部（如大提琴）在右半邊，據說是為了顧及大腦感受，因為右腦對聲音較敏感，所以把穩重的低音放在右邊，有助平衡。Moon笑言無聽過此說法，她更相信是因為拉小提琴時頭部會側向左，如演奏者身處舞台左邊，琴面向觀眾的角度便更大，聲音更清晰。「也有樂團會把第一、第二小提琴分別置於指揮左右，做成迴音效果。」