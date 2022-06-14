非常蛋糕、玫瑰 「牛一」歎盡3地牛味

只點一個「火鍋蛋糕」未必夠喉，店內已蒐羅多款環球高級靚肉，可供單點。和牛愛好者別錯過宮崎A5級和牛牛肉眼；若偏好手切本地騸牯牛，有牛頸脊和柔軟的吊龍供選擇。喜歡「大堆頭」的，精選牛肉拼盤必合心水，多達5款牛肉，包括宮崎A5級和牛牛肉眼、澳洲手切M5級和牛肉眼、本地新鮮騸牯牛頸脊、美國極級牛肋片和巴西牛舌。豬肉必試匈牙利國寶級食材綿羊豬（又稱鬈毛豬）的肩胛肉，油脂分佈平均，肉味十足，肉質柔軟，煠8至10秒後，蘸少許火鍋豉油即時提味。其他推介有爽口的本地嘉美雞去骨雞髀肉、愛爾蘭蟶子王、南非四頭鮑魚、手打瑤柱鮮蝦滑，以及澳洲M5級和牛芝士餃。最後，值得一讚飲品菜單非常豐富，主打洛神花茶、紫背天葵、竹蔗茅根水、廣西羅漢果水一系列自家製清涼飲品，還有咖啡、茗茶、特飲、多款餐酒、本地手工啤酒及外國啤酒，照顧不同人口味！

■canton pot

地址：旺角廣東道1131號2樓

查詢：5971 0088（WhatsApp）

註：另設加一，醬料費（12款配料及醬料）每位$28

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