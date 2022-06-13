談痛說情：媽媽練好肌力 慎防「媽媽手」

抱BB劇痛 扭毛巾都難

當年我初為人母，也如不少媽媽般受到手腕痛楚困擾，每次抱起剛出生的女兒時手腕便傳來劇痛，甚至簡單如扭毛巾的動作也無法做到。其他工作當遇上痛症時，尚可稍作休息，但照顧新生嬰兒卻是24小時工作，可謂「有苦自己知」。我的腕痛發生於腕背尺側靠近尾指的位置，與大眾認為與拇指相關的「媽媽手」有所不同，這讓我在治療上花了更長時間，才可以把痛症妥善處理。

尾指側、手背也可能痛

這亦促使我在數年後開展一個關於「媽媽手」的研究。研究訪問了200多名產後兩個月以上的媽媽，結果六成受訪者也曾經歷「媽媽手」之苦，而且絕大部分也持續至少兩個月，當中約一半表示痛楚程度達中等，也有一半受困者雙手也出現「媽媽手」。此外，雖然橈側是「媽媽手」最常發生的位置，但也有四成受到腕痛困擾的產後媽媽，也如當年的我在橈側以外位置出現疼痛，例如尾指側、手背甚至整個手腕等。

事實上，手部各個位置也有軟組織及小關節，彼此配合才能靈活地完成各種複雜動作，包括照顧嬰兒的各種艱巨任務，所以軟組織發炎或關節錯位也不局限於大拇指那一側，正如我當時因力量不足卻仍勉強抱起女兒，引致手腕側小關節錯位帶來疼痛。

姿勢錯誤固然容易令軟組織受傷發炎，不少準媽媽參加新手媽媽講座，學習了各種護理嬰兒的正確技巧及姿勢，但最終仍然受到「媽媽手」困擾，這是由於欠缺足夠肌肉力量支持。以自然分娩為例，除了正確收縮肌肉及呼吸外，也得強化骨盆底或會陰等與分娩相關的肌肉，才能順產。與分娩相比那一刻，照顧嬰兒是一項長途賽，故此技巧與肌肉力量兩者均不能缺。值得一提的是，照顧嬰兒看似只牽涉手腕的力量，事實上卻需動用手臂、肩膀甚至上背肌肉的協助，才有力量好好完成抱、托、推、拉、擠、撥等動作，故此如欲預防「媽媽手」，肌肉訓練範圍得包括上肢及上背。

有說「人無事先做到世界冠軍」，那麼媽媽也要「手無事才能湊到精靈BB」。

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文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監）