膚見：皮膚微生態失調

除了寫文章之外，我也喜歡重讀自己的藏書。有好幾本書重讀超過3次，感覺就像與老朋友見面，每次見面後都加深了認識；但也有些書讀完第一次後留下，再讀第二次就因加深了解而「分手」！這次見的老朋友是台灣翻譯書《系統思考實用手冊》（The Art of Systems Thinking by Joseph O'Connor and Ian McDermott）。

我是被書面上這幾句深深吸引：「一隻在邁阿密振翅的蝴蝶，卻可能造成遠在台北的大風暴；運用系統思考掌握未來脈動，你將是個超越趨勢的大贏家！」誰不會被「做個超越趨勢的大贏家」所吸引？但到底什麼是系統思考？

系統是由幾個組件合併而成，產生互動，以整體形式存在，並發揮功能的個體。例如一輛汽車，就是由機械系統、燃燒系統、排氣系統和冷卻系統等組成並互動，整體存在形式是「車」，而功能就是「行駛」。要留意的是，如果改變其中一部分，整體亦會隨之改變。如果把系統一分為二，你不會擁有兩個系統，反可能完全破壞功能。若比較「一個系統」和「一堆沒有互動的東西」，分別在於：第一、對一個系統而言，改變一部分可能對整體構成重大影響；第二、若缺少一小部分，可能令整個系統不能存在。

潤膚品加益生菌售千元，值嗎？

還記得上一篇寫腸道益生菌，異位性濕疹是一種慢性、反覆出現的皮膚病，當中包括皮膚屏障功能受損及免疫系統持續受刺激的反應。別忘記，還有皮膚上面微生物群落（skin microbiome / microbiota）。很多科學家相信，比對以前，現今微生物群多樣性少了一半，可能是因為現代清潔劑、個人衛生概念、護膚美容化學產品、環境污染等影響。在已發展國家，約20%小朋友和10%成年人有不同程度濕疹，我們也發現皮膚上有不同程度微生態失調（dysbiosis）和大量金黃葡萄球菌。

雖然現今有克制異位性濕疹的生物製劑，但可惜治療要一直持續而不能停，一停就復發。至於修補屏障潤膚膏面世多年，受到很多患濕疹病人歡迎；最近有些名牌潤膚產品加上皮膚益生菌，據說對濕疹患者更有幫助，但一小瓶的售價過千港元，值嗎？

下一次跟大家探索怎樣利用系統思維，去嘗試理解皮膚屏障、生物群落和免疫系統的關係。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）