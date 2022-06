膚見：皮膚微生態失調

除了寫文章之外,我也喜歡重讀自己的藏書。有好幾本書重讀超過3次,感覺就像與老朋友見面,每次見面後都加深了認識;但也有些書讀完第一次後留下,再讀第二次就因加深了解而「分手」!這次見的老朋友是台灣翻譯書《系統思考實用手冊》(The Art of Systems Thinking by Joseph O'Connor and Ian McDermott)。

我是被書面上這幾句深深吸引:「一隻在邁阿密振翅的蝴蝶,卻可能造成遠在台北的大風暴;運用系統思考掌握未來脈動,你將是個超越趨勢的大贏家!」誰不會被「做個超越趨勢的大贏家」所吸引?但到底什麼是系統思考?

系統是由幾個組件合併而成,產生互動,以整體形式存在,並發揮功能的個體。例如一輛汽車,就是由機械系統、燃燒系統、排氣系統和冷卻系統等組成並互動,整體存在形式是「車」,而功能就是「行駛」。要留意的是,如果改變其中一部分,整體亦會隨之改變。如果把系統一分為二,你不會擁有兩個系統,反可能完全破壞功能。若比較「一個系統」和「一堆沒有互動的東西」,分別在於:第一、對一個系統而言,改變一部分可能對整體構成重大影響;第二、若缺少一小部分,可能令整個系統不能存在。

潤膚品加益生菌售千元,值嗎?

還記得上一篇寫腸道益生菌,異位性濕疹是一種慢性、反覆出現的皮膚病,當中包括皮膚屏障功能受損及免疫系統持續受刺激的反應。別忘記,還有皮膚上面微生物群落(skin microbiome / microbiota)。很多科學家相信,比對以前,現今微生物群多樣性少了一半,可能是因為現代清潔劑、個人衛生概念、護膚美容化學產品、環境污染等影響。在已發展國家,約20%小朋友和10%成年人有不同程度濕疹,我們也發現皮膚上有不同程度微生態失調(dysbiosis)和大量金黃葡萄球菌。

雖然現今有克制異位性濕疹的生物製劑,但可惜治療要一直持續而不能停,一停就復發。至於修補屏障潤膚膏面世多年,受到很多患濕疹病人歡迎;最近有些名牌潤膚產品加上皮膚益生菌,據說對濕疹患者更有幫助,但一小瓶的售價過千港元,值嗎?

下一次跟大家探索怎樣利用系統思維,去嘗試理解皮膚屏障、生物群落和免疫系統的關係。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

文:黃偉傑(皮膚及性病科專科醫生)