兒言自得：為何不吃母乳？

母乳是嬰兒最佳食物屬不爭事實：既方便，又安全，營養成分恰到好處，既足夠提供嬰兒生長所需，也不會超額以致對嬰兒脆弱的器官造成負荷；母乳含有殺菌及促進腸胃免疫成分，更是任何奶粉或母乳代替品無法提供的功能。數千年來，人類都是以母乳哺育下一代，從牛乳提煉出來的奶粉，只是近代產品。

1970年代 哺乳被標籤落伍貧窮不雅

以奶粉代替母乳哺育，只有數十年的光景，反映了近代社會的發展和變遷。回想上世紀四五六十年代，奶粉尚未流行，而且香港社會普遍貧窮，大部分家庭難以負擔主要從外國進口的奶粉，在無可選擇下，哺育嬰兒以母乳為主。那時隨處可見婦女解衣哺乳，途人都不以為忤，更不會以淫邪目光視之。到了70年代經濟起飛，愈來愈多婦女成為上班一族，不再呆在家裏作主婦；加上奶粉商不遺餘力的鼓吹宣傳，母乳哺育漸漸被奶粉代替，堅持餵哺母乳的母親更被視為追不上潮流，或是窮到買不起奶粉。

更甚者，若婦女在公眾場所哺乳，會被視作不雅。那時沒有哺乳室的概念，絕大部分場所都沒有私人空間讓帶孩子的母親哺乳，社會風氣又不容許她們在眾目睽睽下履行天職，許多人因此被迫放棄哺乳。曾有外籍母親在某五星級酒店大堂哺乳，因有其他客人投訴，酒店職員着媽媽去女廁餵哺；亦有遊客在的士後座給嬰兒哺乳，司機竟偷拍整個過程，並在網上公諸於世。幸好上述事件都發生於近十數年，社會已醒覺要提倡母乳哺育，酒店大堂事件引來支持母乳哺育的團體到該酒店示威抗議，酒店要公開道歉以息衆怒；偷拍別人私隱的司機給輿論聲討，事件更鬧上法庭。

超短產假 產婦易向奶粉投降

近年來醫學界大力提倡母乳，力陳用母乳餵養嬰兒的種種好處。政府不得不順應潮流，也在這方面做了一點工夫。多間公立醫院成為了「愛嬰醫院」（baby friendly hospital）。要躋身為愛嬰醫院，院方要遵行世界衛生組織及聯合國兒童基金會「愛嬰醫院行動」10項指引，以幫助及激勵產婦母乳餵哺。政府又立法禁止嬰兒奶粉廣告。

在各方面努力下，香港的母乳餵哺率確有上升，可惜許多產婦出院回家後便放棄餵哺，改以奶粉代替。有些雖繼續堅持，但數星期後便無以為繼，向奶粉投降。曾有本地研究顯示，香港的母乳餵哺率偏低，尤其是堅持至嬰兒出生後4至6個月，還繼續哺乳的更遠遠未乎理想，主因是超短的產假，和外國及內地都相差甚遠；即使產婦願意為照顧嬰兒和哺乳放無薪假，也因職位得不到法律保障而卻步。政府前幾年成立特別委員會推動母乳哺育，但提出的建議避重就輕，對最關鍵的產假輕輕帶過，看來要推動母乳哺育，還有許多路要走。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）