DIY大菜糕、涼拌粉絲 夏日低碳「涼」食

近日世界衛生組織報告指，歐洲人肥胖達到流行病程度，近六成成人及三分之一兒童屬於肥胖或超重，其中以土耳其、馬爾他、以色列和英國最為嚴重。而香港肥胖醫學會在2018年於本地做調查，顯示七成受訪者不知道世衛已定義肥胖為疾病。

減重餐須配合重要營養素

肥胖不止影響外觀，根據衛生防護中心資料指出，肥胖會增加多種疾病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症和部分癌症（乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌及子宮內膜癌）。在新冠疫情下，大家受制於防疫措施，更容易因久坐和進食高卡或垃圾食物而導致增磅。

美國國家心臟、肺和血液研究所（NHLBI）建議，超重女士每日需控制熱量攝取1000至1600千卡，超重男士則為1200至1600千卡，才可達到減重效果。在減重、減少熱量攝入時，每天仍需配合各種重要營養素，以免營養不良。飲食配以運動，長遠效果可更明顯及持久。以一個1200千卡減重餐單為例，建議當中碳水化合物比例佔50%，蛋白質佔20%，而脂肪佔30%。

碳水化合物宜佔45%至65%

碳水化合物存在於穀物、水果、蔬菜、果仁、豆類、奶類及其製品中。美國國家衛生研究院（NIH）建議每日碳水化合物攝取量最少為45%，以供身體能量所需，最多為65%。長期過量攝取容易導致體重上升及增加三酸甘油脂。

蛋白質宜選低脂白肉

蛋白質每日建議攝取量不應多於35%，以免帶來副作用，例如高血脂；而最少為10%。應該選擇低脂肪肉類及其代替品，建議多選白肉，去除可見脂肪及皮層。

脂肪增飽腹感 堅果、深海魚油益心

脂肪需包含於每日膳食中，可增加飽腹感，建議應佔全日餐食20%至35%。緊記選擇不飽和脂肪的食物，以代替飽和脂肪，可以保護免受心臟病的侵害。有益心臟健康的不飽和脂肪存於橄欖油、深海魚油、牛油果、鷹嘴豆泥、堅果和種子等。

有些夏日冰冷小食都是低卡低脂及低碳，可配合減重餐一同進食，例如：涼粉、愛玉凍、仙草凍等小食，每100克只有0.4至8.9克碳水化合物，少於1份醣質含量，同時不含脂肪。而且每100克熱量少於40千卡，相當於中型碗白飯的六分之一，低卡低碳又能增加飽肚感。

■繽紛「三低」美食開胃

炎夏想消暑又不想增磅，應從選擇低卡低脂低碳的食材開始，無論炮製正餐或甜品，都輕身又涼快。

◆鮮果大菜糕

材料（3杯）：

紅肉火龍果……60克

白肉火龍果……60克

大菜絲……10克

冰糖……10克

水……500毫升

奇異果……60克

芒果……60克

步驟：

1.奇異果、芒果、火龍果切粒

2.大菜絲洗淨，浸泡約10分鐘瀝乾

3.燒水，水滾後加入冰糖和大菜絲，以中大火拌勻，至大菜絲和冰糖溶解後關火，放涼備用

4.水果放進杯形模具後再注滿大菜絲溶液，放雪櫃冷凍至凝固

◆涼拌粉絲

材料（2人分量）：

粉絲……半杯

青瓜……1/2條

紅蘿蔔……1/4條

車厘茄……半杯

黑木耳……適量

芹菜……適量

雞蛋……2隻

中蝦仁……8隻

調味：

米醋……2湯匙

醬油……1湯匙

砂糖……1湯匙

麻油……1湯匙

步驟：

1.粉絲放入熱水中浸泡10分鐘，再放入冷水冲洗，瀝乾水分切小段

2.紅蘿蔔刨絲汆水2分鐘，放入冰水中；青瓜刨絲直接放入冰水中，讓青瓜絲變脆口

3.車厘茄切半，芹菜及黑木耳切細長條燙熟

4.蝦仁洗淨去腸，燙熟

5.雞蛋煎成蛋皮，切細絲

6.所有調味料混合

7.拌勻所有材料，加入調味，即成

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文：廖芷珊（聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師）

編輯：梁小玲

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