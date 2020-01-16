吾生有杏：院長醫生周記（199）：點滴在心頭

所以我自小就被看低一線，引用今天賽馬術語，就是那些第七班馬兼獨贏賠率20倍，即是那種不是最差但又不大熱門的普通貨色。例如當年小學班主任經常恐嚇我媽媽，認為我未必能夠順利畢業。父親也有兩手準備，叫我讀書不成便當學徒了吧。

自小經常面對這些負面的嘴臉，其實一點也不好受。長大了，雖然令那些小看自己的人大跌眼鏡，竟然冷馬也會跑出。但每次想起那些年，總不免有「寒天飲冰水，點滴在心頭」的感覺。

所以我樂意分享自己過往無數辛酸挫敗的經驗，因為我相信不少年輕人也有可能面對類似遭遇。要說一聲放棄，把投降的白毛巾擲在擂台終止拳賽似乎太容易了！我寧願叫對手拿出真本事，把我打至無力再爬起來才心服口服。只是那種不服輸的性格每次都再撐起我，繼續捱對手的重拳，直到對手放棄為止。我不知道自己如何形成這種性格，有精神科同事估計我小時候有過度活躍症，所以總是打不死似的。

有人以為這一切都是前塵往事，如今當了醫生、教授、院長就應該變得一帆風順，沒有人再敢欺負我吧。事實並非如此，因為永遠都有人比你高、比你強，現實世界總是你的宿敵，它不會讓你像童話世界般從此過着幸福快活的日子。

好日子是假象

我為自己沒有機會享受順風順水的日子而感恩，因為好日子只是一種假象，它會不知不覺間消磨你的意志，令你以為幸福是理所當然，然後當你一不留神便奪去你的所有。

不是嗎？當我們在這片「福地」繁榮安定過了數十載，便忽然出現一個又一個前所未有的挑戰，把我們殺個措手不及。

我還是選擇留在這個擂台上，面對比我更強的對手。當然，除了不停地捱重拳外，有些時候也需要學習「難得糊塗」、「劉姥姥活在當下的大智慧」及「小寶神功」，只要初心不變，我深信機會總是留給那些不認命、繼續沉着應戰的人。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]