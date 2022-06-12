未來城市：改變演唱會經濟模式 粉絲養偶像 睇騷有得say

港市場細 演唱會依賴贊助

這次MIRROR演唱會是紅館首次採用實名制售票，粉絲期望能夠打擊黃牛，更容易買到飛。但公開售票當日，粉絲發現依然難買，而網站兩小時才賣出兩成飛。「鏡粉」除了批評網站容量不足、網速慢的硬件問題，更不滿公開發售的實名制門票只佔三成，座位表除了電纜位和山頂位，差不多都是黑格。現時政府規定，紅館及伊館的內部銷售門票比例最高為七成。

研究香港流行文化和MIRROR現象的列斯大學社會學及社會政策學院講師黃培烽指，香港演唱會內部認購門票數量多，是因為主辦方依賴贊助商贊助，「香港演唱會跟商業掛鈎得好緊要，外國都是，但外國不需要用這個方式將收入提高」。因為外國市場大，歌手在每個城市都有歌迷，有叫座力的歌手會舉辦巡迴演唱會。黃培烽現於英國居住，他舉例，英國著名歌手Elton John今個月會在倫敦、利物浦等城市舉辦演唱會，這是他的告別巡迴演唱會，由2018年開始，走訪美國、加拿大、歐洲等地，至今已舉辦百多場，「他都有贊助商，但他靠門票就確保到一年收入，例如今年他跑10個埠，就能預計到有幾多收入」。

但香港市場小，紅館最多也只能容納12,500人，「香港只有幾個場地，場數不多，所以搞演唱會的公司一定要保證平到手，或者肯定到一部分收入才會搞，所以他一定要先確保有贊助商」。除非主辦方在籌辦演唱會前就開始賣飛，但這只適用於小型表演，「例如林日曦搞show之前已經賣了飛，未公開人們已經開始認投，這類才可以大部分門票都公開發售，『試當真』這一類就可以」。黃培烽相信，大唱片公司為了最大化利益，不會採取這種售票方式，而犧牲贊助商龐大贊助費，「自從香港有演唱會的時候，講緊1980年代開始搞幾十場演唱會的時候，公司就把演唱會變成商業行為」。

內部飛太多 實名制難解決

黃培烽說香港演唱會門票多為內部認購的問題一直存在，演唱會主辦方為贊助商預留門票也是慣例，只是因為近年香港人多了聽廣東歌，更多人買演唱會飛，門票開始供不應求，才多了人批評黃牛、內部認購飛太多。李薇婷研究流行文化的資本流動，她也有同樣觀察，「這3年大家說樂壇『回春』，但其實一直都有歌手，香港一直都有樂壇，只是大家不聽，大唱片公司要如何維持收入？就是靠廣告商，靠門票收入以外的其他資本來營運」。過往少人買演唱會飛時，無人相信單靠粉絲買飛能夠養到歌手，唱片公司、演唱會主辦公司習慣與大型贊助商合作，將演唱會當成賺錢方法，不是和歌迷接觸的音樂會。李薇婷說MIRROR熱潮已經稍為改變了這種慣例，「有兩個粉絲專場可能已經是近10年樂壇的先例，我都無見過有粉絲專場」。

MIRROR演唱會另一引起粉絲不滿的售票安排，是倘若想透過非公開售票的方法獲得門票，就要光顧贊助商，如購買人壽保險、過千甚至上萬元的電訊服務計劃，黃培烽形容這種綑綁式消費予人感覺「當鏡粉水魚咁撳」。演唱會內部認購的門票有不同類型，公眾容易買到的是信用卡優先發售，如擁有東亞銀行信用卡可以優先購買張敬軒演唱會門票，或加入歌迷會可以團購門票。MIRROR演唱會引起公憤就是因為內部認購門票的門檻太高，「問題就是市民覺不覺得內部認購的飛也可以讓公眾買到，現在感覺就是買不到，就算歌迷會都買不到」。如果要以合理的價錢、難度買到門票，黃培烽說不能只靠實名制，「實名制會麻煩到真正不肯比更多錢的人，所以要解決的話只能夠取消大量內部認購，但如果你取消的話，我諗好多公司唔肯玩，演唱會公司會反對」。

日韓採實名制 歌迷有着數

香港歌迷以日韓演唱會的售票方式作比較，例如日韓演唱會皆用實名制售票，日本歌迷會會員可以抽籤購買演唱會門票，甚至因應歌迷入會年資分配座位，愈資深位置愈好。張穎麟是多年KPOP迷，更投資韓星在香港舉辦的演唱會，他說歌迷會會員可以優先購票，這些門票佔大約三成，演唱會舉辦當日亦會預留約一成門票作現場發售，歌迷買門票時還要回答與偶像相關的問題，例如偶像拍攝的電視劇名稱，答對才可以買票。雖然韓國演唱會亦會預留門票給贊助商，但張穎麟說根據他的經驗，數量不會太多，只佔一至兩成。韓星來香港舉辦演唱會，張穎麟有份協辦，他指韓國經理人公司會審查贊助商的品牌，「就算SAMSUNG贊助BIGBANG演唱會，贊助商門票都是佔好少數，大約10%」。主辦方也會跟歌迷會合作，讓歌迷會團購演唱會門票。

KPOP演唱會的售票方式看似更粉絲導向，令粉絲更容易買到門票，張穎麟解釋可能是因為KPOP演唱會重視氣氛，「KPOP show有應援口號，我們好介意show氣氛，如果唔識口號或者唔夠high會唔過癮」。他說韓國與香港的分別，在於韓國會看演唱會的都是真粉絲，演唱會中很少出現「路人飯」，韓國經理人公司也會希望演唱會的氣氛好，確保現場多粉絲，而限制內部認購門票數量，「香港將演唱會變成消閒活動，即使我不是MIRROR fans，但我得閒想去睇吓，我也會睇MIRROR演唱會」。

BTS粉絲可影響決定

韓國男團BTS「防彈少年團」紅遍全球，更登上美國流行曲排名榜Billboard榜首。有學者研究BTS現象，指BTS、其經理人公司與其粉絲A.R.M.Y擁有平行關係，和傳統經理人公司與粉絲關係不同，A.R.M.Y可以影響經理人公司的決定。例如A.R.M.Y女粉絲曾批評BTS部分歌詞疑似有厭女傾向，一個月後經理人公司代表BTS發聲明澄清及就誤會道歉；2018年BTS曾邀請日本女團AKB48監製秋元康為新歌填詞，但A.R.M.Y不滿秋元康曾在日本發表厭女及右翼言論，要求BTS取消合作計劃，最後BTS亦取消及道歉。

如果想人人買到飛，李薇婷說最簡單的解決方法就是開更加多場，像張敬軒開夠26場。但如果要從源頭改變演唱會文化，讓香港粉絲與偶像、經理人公司的關係，像A.R.M.Y與BTS般，令經理人公司更重視粉絲，售票方式改為更粉絲導向，李薇婷覺得難度很高。她以MIRROR為例，MIRROR屬商人李澤楷旗下公司藝人，自然要幫李氏集團公司賣廣告，「你有什麼可能跟一個大公司藝人說，你要給粉絲專場，因為大唱片公司不把他們放在眼內」。

資本用得其所 不滿安排不買飛

想改變，李薇婷說粉絲就要更強勢地表達自己的要求和實力，證明有能力養起偶像，「你買個姜濤灣，不如你直接資助他們表演，你買個廣告牌，你啲錢都入唔到姜濤袋，他都是計底薪加佣金」。她舉例，日本粉絲會計算偶像代言商品可以分到幾多佣金，作歌可以分成幾多版稅，再選擇性購買偶像分佣更多的商品，將資本用得其所，「你要說服ViuTV，你嗰套唔得，我哋fans會養佢，如果你唔用我哋想要嘅方法養佢，我哋係唔會埋單嘅」。不滿演唱會售票安排，就以退出MIRO歌迷會、不買演唱會門票的方式施壓，「唔係喎，大國文化可能跟他們解約，解約唔緊要，鏡粉畀，贖番佢張約囉，鏡粉幫他們做PR，幫他們做agent，繼續每一年做生日祭，擺show，紅館book唔到㗎喇無大公司，咁九展囉，（仲有）麥花臣、伊館」，這樣粉絲就能決定門票分配。這是個大膽的經濟模式想像，當偶像的資本完全來自粉絲，就能真正做到粉絲導向，「不是沒有可能買起一個歌手10年，其實有人做，有好多hardcore fans㗎」。

BTS自出道以來，與粉絲關係就比較緊密，因為經理人公司HYBE本身並非SM娛樂等韓國大牌經理人公司。李薇婷比喻HYBE像試當真，SM娛樂像華納唱片，試當真捧紅MC $oHo & KidNey也是類似方式，「YouTuber離開YouTube fans群無人識，但唔緊要，正正係因為咁，他一定要靠跟fans有好緊密的接觸，才可以養得起自己，試當真咪有『認真毛』」。但小型經理人公司能夠捧紅BTS是奇蹟，她說就算認真毛集資支持試當真，最多也只能拍indie電影，不可能媲美迪士尼、漫威，鏡粉想集資支持MIRROR，要有心理準備沒有大公司的資本和人脈，MIRROR很難衝出亞洲。但至少粉絲資本流向偶像愈多，話語權就愈多，「你要計條數畀大公司睇，fans的資本流向，可以代替你跟富通保險的合作，我可以做到贖番我偶像的合約的程度，佢咪唔夠膽」。

【電腦售票篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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