{拆解審查達人}Cherian George 在紅線周旋 從星洲說起

【明報專訊】假新聞立法研究、反恐舉報熱線、中小學審核校內藏書,香港言論空間面對近憂遠慮,一如上周陰雲布合。Cherian George(施仁喬)是前新加坡政治記者,及後轉到南洋理工大學(NTU)任教,但遭政府施壓而無奈離職。他於2014年來港,現任職浸大傳理學院副院長,從未遠離紅線:他一方面延續言論自由和審查的研究,於去年出版Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship(紅線:政治漫畫與反審查的鬥爭);另一方面連結國際學者,反對新加坡近年出台的「假新聞法」和「防外國干預法」。今次請他憶述跟紅線周旋的經歷,他說:「我不得不離開,並沒有成功,所以不是個好例子。」