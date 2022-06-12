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2022年6月12日星期日
星期日生活
通識導賞：圖書館劫難中的守書故事
行走在網絡這個江湖
Fact-check 之後，事實由大家延續
周日話題：開與不開之間
周日話題：《孩子轉運站》——是枝裕和的回歸
什麼人訪問什麼人：經濟戰作為政治的延伸：跟穆德對談新作《經濟武器》
開門讀書：政治風暴的另類視角
周日話題：鏡粉……是共生？還是韭菜？
六月出團：金澤、富山、立山黑部
黑心年代：活死人齊
圖文城市
白路逆行手記
誰人日記：叫Mister的Doctor
阿貓阿狗：#146 時間（四）
1000x1000 空想星期天
movie chic movie style：《春宮野史大批鬥》挑釁你身體每條神經
論語．電影：種族競賽
家明雜感：《伊朗式英雄》男人這東西
影片簡評
單元連載
單元連載：圖像閱讀中的時間
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧蘇苑姍：在一個可以活下去的世界，成為一個完整的人
{拆解審查達人}Cherian George 在紅線周旋 從星洲說起
盤中食事：貴族料理平民化 意外的韓國素食——豆漿冷麵
綠色生活：復育谷埔 陶櫈讓泥灘生物棲息
ways of seeing：殖民政府座椅起底 拼湊香港家具史
未來城市：改變演唱會經濟模式 粉絲養偶像 睇騷有得say
影片簡評
【明報專訊】《黑殺潛行》IIB
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