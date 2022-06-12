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六月出團：金澤、富山、立山黑部

【明報專訊】初到日本旅遊，多會選擇東岸的大城市，例如東京、大阪、名古屋等，京都也是港人常去的地方。相比之下，西岸城市卻少見港人的蹤迹，較例外的，是石川縣的金澤和富山縣的立山黑部。

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