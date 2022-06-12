周日話題：《孩子轉運站》——是枝裕和的回歸

後來，是枝裕和轉拍電視片集，終於在今年以韓語電影《孩子轉運站》（Broker）回歸電影世界 ，與《真實芳言》隔了三年，又可見是枝裕和並不故步自封，而是尋求新的突破與可能。

《孩子轉運站》更為宋康昊贏得康城影展最佳男演員獎項，為第一位韓國演員獲康城影帝。

單單看題材，《孩子轉運站》的作者色彩很濃厚，令人想起《小偷家族》等多部是枝裕和電影，譬如說下一代的被遺棄者，可追溯至《誰知赤子心》，血緣、親緣與家庭關係的主題，教人想到《誰調換了我的父親》，法律與感情的戲劇衝突，承接自《第三度殺人》。如果熟知是枝裕和作品的觀眾，應該找到不少作者痕迹。《孩子轉運站》與是枝裕和的集大成之作《小偷家族》互為呼應 ，尋問現代社會中，人際關係的意義、崩解和修復。

《孩子轉運站》和《小偷家族》相似，集中於一群不同年齡、性別、背景的主要角色，偶然之下要共同相處，好比一家人，但彼此並無血緣關係，他們只不過是現代社會的被棄者甚至孤獨者。《小偷家族》開始於收養孩子，而《孩子轉運站》恰恰反過來，開始於拋棄孩子，找人收養。

公路電影和追捕故事的結合

是枝裕和電影以至《孩子轉運站》的風格，是淡然寫實，內裏卻暗藏張力，片中有三條情節線，結合了公路電影、追捕故事和命案，主線是賣出嬰兒的旅程，副線是螳螂捕蟬黃雀在後的刑警追蹤，再次要的副線是一件兇案以及黑道爭奪嬰兒。

負債纍纍的尚賢（宋康昊飾）是一家自助洗衣店的老闆，他的朋友東洙（姜棟元飾）原是孤兒，在附近基督教堂兼職工作。兩人合作經營犯法的買賣：尚賢在東洙的協助下，從教堂的棄嬰箱裏偷走嬰兒，東秀負責刪除教堂的閉路電視錄像，一切神不知鬼不覺，二人將棄嬰帶到黑市出售牟利。故事開始時，年輕的母親素英（李知恩飾）拋棄了她的孩子，但又折返，發現了尚賢和東洙的勾當，於是，她和他們一起展開公路之旅，尋找適合領養孩子的父母。

與此同時，兩名警探秀珍（裴斗娜飾）和李刑警（李周映飾）正在想方設法追捕這個小集團。一單命案在調查中，素英是嫌疑犯，事情來得更加複雜了……

血緣、法制、人情

血緣是不由自主的，先天而生，人皆有父母，有血緣，但血緣關係可能是脆弱的。拋棄嬰孩就是拋開血緣，孩子沒有了親生父母。

《孩子轉運站》中的角色，除了一對母子，都沒有血緣，一班人一起展開公路旅程，他們建立起感情，形成了表面上若即若離、似實還虛的家庭關係，而這關係面對困難時，卻也有脆弱一面，形成出賣。東方社會以血緣家庭為核心單位，但家庭關係的意義是甚麼？人倫關係的本質，是感情，而是枝裕和眼中的現代社會，血緣和感情並不一定堅固。

《孩子轉運站》中的警探，代表了法制，面對現代社會的種種問題，法制帶來秩序，但解決不了現代社會的人際感情問題，執法者冷眼觀察犯罪小集團的一舉一動，也找到了他們的弱點，但法制可以觀察到感情的不堅固，但不能令感情變得堅固，也不會教人變得幸福愉快，這不是法制關心的事。

按道理，執法者將犯人繩之以法就完成任務，而是枝裕和刻意再起用在《援膠女郎》合作過的裴斗娜，飾演警探，有意帶出人要走出身分角色的限制，才能理解人世的感情。《援膠女郎》中，裴斗娜飾演充氣的人形娃娃，忽然變為有血有肉的人，有了一顆心，換言之是有了思想、感情和愛情的對象。

《孩子轉運站》中，秀珍有男友，沒有孩子，注目於警探工作，但素英的嬰孩彷彿令她改變了，警探有了一顆心，在法制以外找到了人情。

情感有高下濃淡之分，素英和嬰孩有血緣，但感情不算濃，生父就更說不上感情了。至於其他角色，東洙本是孤兒，對素英和嬰孩都有感情。電影中，摩天輪上的對話就很意味深長，整個公路旅程來到尾聲，東洙對素英坦言，說他了解到生母當初拋棄他或有難處，素英說她或許不是個好母親（換言之就是像素英自己），東洙不必原諒她，東洙就將原諒，轉給素英。

素英一直希望從罪咎中得到釋放，這是二人對坐在摩天輪上的一番真誠的話，也是情感的高峰時刻。

在旅程中，尚賢是照顧者，但到旅程的結尾，我們看到他是父親，被家人遠離的孤獨者，他是一個小人物，只想賺一筆錢，解決債務，但他最終還是有家歸不得，浪迹天涯，尚賢犯了事，情感壓倒了法制，一切是為了孩子最大的好處，情有可原。

人文寫實的倫理故事

《孩子轉運站》中，是枝裕和難得地捕捉了母親棄嬰的困境、孩子的去留難題、人情的親疏與組合、罪疚與原諒，從實在的場景中，發掘情感的涓涓細流，片中用了水的意象（例如雨水和洗車的水），象徵人總希望擺脫罪咎，洗心革面，但世途險惡，談何容易。是枝裕和的作品電影一直保持水準，以人文寫實為核心：從《誰調換了我的父親》、《海街女孩日記》、《比海還深》、《第三度殺人》、《小偷家族》，到《孩子轉運站》，近年是枝裕和的焦點一直是家庭或倫理，靜觀人生，淡泊中見味道，帶點沉鬱，苦樂相參。

從《孩子轉運站》想到，如今不一定要大玩平行時空的敘事把戲，只要對社會中的個體和人之常情有足夠的關注，總有實而不華的故事可說，而我們當然知道，是枝裕和是說人情故事的能手。

文˙鄭政恆

編輯•黃佳裕

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