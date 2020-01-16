e新品：4K超短焦家庭影院 23厘米投影100吋畫面

四象限調整 60點校正免影像變形

作為新一代的4K投影機，除有高達3840×2160的解像度之外，亦可提供2000 ANSI流明亮度及3,000,000:1對比度，投射時數最長2萬小時，表現都不錯。功能方面，機體設有四象限調整功能，可消除歪斜或失真影像，即使投影在球面也可以透過60點校正，不用擔心牆壁不規則令影像變形。而機體支援HDR/HLG及100% Rec.709劇院級色彩，配合廠方獨家開發的Cinema SuperColor技術，在看電影時更能還原拍攝時的原色。

內置4單元喇叭 50W夠力

除了畫質之外，機體亦支援DTS及Dolby Audio，機身設有HDCP 2.2插槽，支援ARC功能，連接不同音響時更靈活。若不想使用太多音響，也不用擔心機體的音質會太差，因為X2000B-4K內置支援DTS及Dolby Audio環迴立體聲效的Harman Kardon喇叭，當中使用兩個10W高音單元及兩個15W低音單元，總共提供50W輸出功率，音質有一定保證。除了內置喇叭，機體也內置藍牙4.2功能，用家無論想無線連接其他喇叭提升音質，或是無線連接耳機靜靜煲劇都可以。用家也可以把手機藍牙連接到投影機，透過內置喇叭來聽歌。

X2000B-4K亦支援5GHz的Wi-Fi功能，用家可透過Wi-Fi把手機畫面傳送至投影機播放。也可透過專用手機程式，將手機變成投影機的遙控器，控制選項及移動畫面，畫面中有一系列快捷鍵，方便用家更快操控各項功能。廠方除了在投影機的畫質及功能花心思外，亦特別在遙控器上加入重力感應器，只要用家拿起遙控器，按鍵燈便會自動亮起，用家毋須在黑暗中摸索所需按鍵位置。遙控器外層亦加上銀離子塗層，宣稱可抗菌，十分貼心。●

ViewSonic X2000B-4K規格

投影尺寸：65至150吋

投射距離：8.2至52cm

體積／重量：451×332×100mm／6.8kg

售價：$23,999

查詢：3690 1398