蝸居音響升級 梯形soundbar短小聲靚

新推出的小型soundbar Sonos Ray，產品定位與同廠的第二代Beam相近，都是主打蝸居用家的音響產品。不過相比起後者初出時四千多元的定價，今次Ray只售$2999，吸引力相當大。除此之外，Ray機身只長559毫米，比第二代Beam（651毫米）更短，對於空間有限的家居來說，擺位靈活度高又不佔地方。

梯形設計配導波器 聲效左右擴散

價格相宜固之然好，但特意買支soundbar回家，音質當然不容忽視。Ray內置2個高音單元、2個中低音單元，還有4個D類數碼放大器。廠方又特別加入全新的專利低音反射系統，能夠加強輸出音效的低頻效果之餘，同時令中、高頻的輸出更清晰。Ray的機身設計也花了心思，呈前闊後窄的梯形，配合特別設計的導波器，令聲效向左右兩邊擴散開去。由於Ray的單元全部集中在正前方，不像部分soundbar般會將單元輸出覆蓋在機身兩側，因此就算把Ray放入電視櫃內，亦不會影響左右聲道的輸出質素。而soundbar內亦設有音訊運算功能，可定位每道聲音的位置，加強看電影或電視時聲音的層次及空間感。

無線駁同廠喇叭 方便升級

由於Ray主打入門級用家，因此沒有加入杜比全景聲（Dolby Atmos）這一類需要在大空間發揮的功能，但仍設有Stereo PCM、Dolby Digital 5.1、DTS Digital Surround等環迴立體聲格式。而與過往Sonos所推出的喇叭一樣，用家能透過專用手機App，將Ray無線連接至其他同廠喇叭一起使用，用家日後想升級家中音響至5.1音效，只需另購同廠的喇叭即可，毋須更換整套音響系統。

語音增強模式 文劇對白更清晰

Soundbar除了看電影時提升音質，聽音樂亦同樣重要。廠方為此特別邀請來自音樂與電影界的專家組成團隊，為調音提供意見；加上內置的Trueplay功能可進一步微調soundbar音色，無論聽歌或睇戲都有不錯的表現。若用家較愛看對白較多的靜態文劇，機內亦特設語音增強模式，令劇中對白更清晰地呈現；夜間音效模式則可降低音效強度，深宵煲劇時不會打擾家人。

值得留意的是Ray的有線輸入方式，只有光纖輸入及LAN插槽，不設HDMI輸入。主要是因為機體本身不支援Dolby Atmos，因此毋須使用eARC功能來輸入音訊，用家也不用擔心soundbar會佔用電視上有限的HDMI插槽。至於無線連接方面，Ray支援Apple AirPlay 2及Spotify Connect等。●

Sonos Ray規格

體積：559×95×71mm

重量：1.95kg

售價：$2999

網址：trysonos.hk

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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