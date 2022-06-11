西貢小旅行 按摩歎咖啡打卡 「沖繩小屋」香薰浴洗滌身心

回想那些「話飛就飛」的日子，一到長周末就到泰國享受水療和按摩樂趣，大歎美食打卡，將繁忙生活中所累積的疲憊一掃而空。兩年多來，起飛無期，自然心癢、身更癢！

也許知道港人需要放鬆的空間，最近西貢有間集按摩、水療、咖啡店於一身的新店開幕，讓大家不用遠行也可來趟洗滌身心的小旅行。

有「香港後花園」之稱的西貢，向來是郊遊、食海鮮的熱點，最近更多了一個放鬆身心的好去處——水療按摩體驗館BAKU（八古），位於白沙灣中心旁，橘紅色的外牆鮮明易認，設計參考自沖繩首里城的木系建築風格。店內設足底按摩房和私人水療房，提供泰式及中式按摩服務，又附設室內咖啡室，以及稍後開設的戶外餐飲區，夠大家玩足大半天。

BAKU在日語是傳說中一種專吃噩夢的五不像妖怪「貘」，體驗館以BAKU命名，寄意驅散噩夢，為大家放鬆心情。老闆之一Tony Poon說，西貢予人玩樂、享受的感覺，又常聚集一些追求生活品味的人，幾名創辦人希望在區內建立一個集按摩、輕食及打卡於一身的休閒好去處。他又指最初沒有想到用日式設計作賣點，只想摒棄一貫按摩、美容店採用的純白色風格，並以香港人喜歡的夏日風情為主題，後來就決定用沖繩首里城建築作設計藍本。

主打泰式中式按摩

雖然設計走日本風，但考慮到香港人喜歡以紓緩身體疲勞為目標的按摩方式，所以店舖沒有提供較輕柔的日式按摩，而是主打泰式及中式按摩。現時店內提供足底按摩、傳統泰式按摩、熱石香薰按摩及淋巴排毒排濕按摩等服務，以腳底按摩為例，45分鐘連15分鐘足浴試業價$412，相對坊間一般按摩服務，屬中上價位。

中式按摩提供多款精油味道選擇，而按摩油除了特別找沖繩廠商調配的柚子、香葉天竺葵等味道，也有自家調配的白麝香、檸檬草、白蘭花及「八古」味道。

想享受得奢華一點，不妨選擇水療套餐。店內設兩間特色水療房，提供spa連按摩的組合體驗，以試業價$1322（原價$1888）的「遊之水療」組合為例，包括20分鐘香薰浴、60分鐘紓緩按摩及30分鐘珍珠末磨砂修護。其中香薰浴按不同季節提供不同味道的浴鹽給客人選擇，如柚子、鈴蘭、玫瑰及牛奶等。

特色咖啡「估唔到」

按摩後，大家可以到咖啡室享用美食，現時主要供應輕食如牛角酥、麻糬麵包、水果撻等。店內未設自家餅房，甜品多從外面的烘焙店購入。Tony說，為了讓客人保持新鮮感，特別精挑細選區外特色小店取貨，至於水果撻則是自家找工場製作。目前店內的甜品都很受歡迎，未到黃昏可能已售罄。此外，BAKU亦有自創特色食品和飲品，如黑松露牛肝菌蘿蔔糕，配搭非常新鮮；3款特色咖啡更加令人「估唔到」，包括加入日式芥末粉（wasabi）的山葵泡沫咖啡，混入桂花和柚子味的八古柚子鮮奶咖啡，以及加入香蕉和榛子粒、令咖啡有咬口的香蕉榛子咖啡，非常有趣。●

BAKU 八古

營業時間：中午12:00至晚上9:00

地址：西貢白沙灣街白沙灣中心G1至2號舖

網址：bakuhk.com

查詢及預約：8489 6987（WhatsApp）

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam、Becky Wong

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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