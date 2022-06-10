疫下大學藝術畢業展 繪畫傷口 修補墓碑

浸大畢業展的118件作品，一如以往要花近3小時才看得完；對浸大畢業展的一個印象，是作品說明文字總是短短一句，而又情感非常豐富。從啟德校園2樓近九龍灣方向的通道開始看起，會看見徐嘉儀的《以無邪之軀至你面前》，藝術家用環氧樹脂做了7隻拱背小貓，似乎都在仰望站立的主人，說明文字是「我知道我不用說出口你也能聽見，因你能看見關於我的一切」。

疫情未完，特別是第五波疫情在年頭來襲，兩展的學生和導賞員都提及大家由於要視像上課，又無法回工作室做作品，所以大型作品比例較以往為少。同時記者亦覺得疫情讓學生留在家中，他們都傾向以家庭、情侶、寵物等為主題。

一箱泥土思考人寵關係

在中大畢業展亦有件關於動物的作品，是楊亦寧的《對不起 容我在這裡道別》，觀眾乍看只見一大塊啡色，其實是被圍封在透明玻璃箱中的泥土。問過藝術家才知道，原來她的小狗離世後，她認為入土為安，相比現今流行的寵物悼念方法如超度儀式等較自然，所以便以這件展品，表達自己對人與寵物關係的思考。

家庭關係是中大畢業展深刻的主題之一，余穎芯的《兩生永生，余生》，以作品表達與同為藝術系學生的雙胞胎姊妹的情感糾結，把一對對的東西燒成陶瓷。她的雙胞胎姊妹余穎茵的畢業作品《小心撕下》則在另一層，同樣是陶瓷作品，不過以生活物品為主，觀眾可嘗試連結兩人作品。

傷口釋出痛苦

而浸大畢業展亦可看見作品多以創傷和私密感受為主題。例如李鈺禧的《鱗屑》，藝術家在宣紙上以混合草藥、礦物顏料及廣告彩繪畫，他在說明文字中認為「人的皮膚像畫紙的質感，創造傷口是釋出痛苦的過程」，顏色予人血肉的想像卻又有溫暖的感覺；李易珊的《繫》，繪畫枯葉的葉脈，看得出是以水墨仔細地繪畫而成，能想像藝術家透過把專注力放在水墨與葉子上，可能是療癒的過程。

為墓碑做墳墓

在眾多作品中，記者認為其中兩件較有衝擊力，不但有較強的議題討論，亦是用被遺棄的現成物再造而成。在中大畢業展有朱樂庭創作的《墓之墓》，一直對墓碑意象甚有興趣的她，有次在鑽石山墳場外，發現不少被丟棄的墓碑碎片。墓碑原是為了紀念先人而存在，所以墓碑被丟棄這件事就更弔詭。對她而言拾起墓碑，以白色水泥修補成新墓碑後再展示的過程，強調了墳墓如何被破壞，為墓碑做墳墓，是希望這些墓碑及其代表的人和歷史得以安息。

至於在浸大畢業展，則有馮可貝的作品《用白填空》，以多部手機或平板電腦裝置播放影像及音頻，乍看又是不明所以，了解過後才知藝術家前往小檔口尋找被丟棄的二手記憶卡，並復原內裏的照片，經處理及剪接製成視頻，叩問記憶中的空白。

本年中大藝術系本科畢業生作品展以「今晚再晚」為主題，同時在新亞書院誠明館，亦舉辦碩士畢業展及年度系展。當中可特別留意藝術家杜海銓的展覽《虛置》，他曾在部分畫廊辦過個展。浸大視覺藝術院本科畢業展的主題是「忒修斯之船」，年初有報道指浸大正考慮將電影學院、視覺藝術院及音樂系合併成新學院，據知政府亦隨時有可能收回視覺藝術院的啟德校園，亦即是現正舉辦畢業展的場地，「忒修斯之船」這個實驗正是討論，若船上的木頭被逐一替換，直至所有木頭都不是原來的木頭，那這艘船是否還是原來的那艘船？●

香港浸會大學視覺藝術院本科畢業展2022

日期︰即日至6月18日

時間︰上午10:00至晚上7:00

地點︰香港浸會大學啟德校園（九龍觀塘道51號）

網址︰https://bit.ly/3aBgVH5

2022年度中大藝術系本科畢業生作品展

日期︰即日至6月26日（周四休館）

時間︰（周一至六）上午10:00至下午5:00；（周日）下午1:00至5:00

地點︰香港中文大學本部文物館展廳一

網址︰https://bit.ly/3gtODxC

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安