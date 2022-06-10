秘魯出「椒」 玩創和風brunch

五花腩漢堡肥美 慢煮豬肋骨香嫩

至於主菜，五揀一，有魚有豬有牛，選擇齊備。想吃得名貴點，也可加錢選海膽炒飯或龍蝦炒烏冬。當中豬肋骨用了秘魯日菜的獨特調味，在醬油、味醂、牛骨湯中加入了秘魯辣椒Limo，醃好後慢煮14小時，然後燒10分鐘，香噴噴，肉質香嫩，不似日菜，反而帶有熱帶的香料氣息。

最後來一盤足足有5、6款甜品的拼盤，已經飽到吃不下了。不用怕，這個brunch由中午12時開始，可以坐到黃昏5時（最後截單為3時），有足夠時間慢慢吃。●

Zoku

地址：灣仔駱克道330號The Hari 2樓

收費：逢周六、日及公眾假期中午12:00至下午5:00推出的早午餐，成人$688/位，加$300/位可任飲雞尾酒、清酒及紅白酒、生啤2小時

查詢：2129 0338