showcase：GG標誌×三葉圖案 時尚運動裝 穿出跳脫風

adidas與Nike兩個運動品牌的競爭一向激烈，各自與不同的潮流品牌聯乘，數量之多不勝枚舉，而與高級時尚品牌的聯乘也鬥得叮噹馬頭。不過就2022年至今的走勢而言，adidas 的風頭絕對蓋過競爭對手，只因adidas今年就先後與Prada、Gucci和 Balenciaga等3個一線時尚品牌合作。但當中哪個聯乘系列最具苗頭？看到中環蘭桂坊的Gucci Art Wall（圖A）上的宣傳照，就知道非它莫屬。

色彩強烈對碰

其實今年2月Gucci發布的秋冬系列Exquisite Gucci，已首度把adidas的Three Stripes三間條紋和Trefoil三葉圖案融入色彩鮮明及剪裁復古的西裝之上，還有將運動服與本應優雅的晚裝結合的設計，效果均美得令人心動。而急不及待於春夏推出的adidas×Gucci聯乘系列，設計為更適合日常穿著的運動裝。說Gucci這個系列是眾品牌與adidas聯乘中最吸睛，因為系列的色彩實在異常豐富。無論是針織布料上的鮮艷火紅、尼龍布料上呈反光效果的彩藍，還是風褸上紫與黃的強烈對碰，都令系列異常討好。

衫袋輕鬆混搭

另外，代表兩個品牌的經典元素亦運用得靈活跳脫，例如系列的Trefoil三葉圖案，下方綴以Gucci字樣，這辨識度奇高的標誌大量出現於衣飾和手袋之上；亦有些運動長褲的褲管一邊綴上白色adidas Three Stripes三間條紋，另一邊則飾以紅綠相間的Gucci Web織帶。adidas Trefoil三葉圖案及GG字母標誌更交織成針織花紋，以及既活潑又復古味濃的印花圖案。系列中的貼身polo運動衫、喇叭褲、保齡球恤衫、半截裙和針織連身裙等，能輕鬆混搭出精彩造型。連帽風褸、運動文胸和慢跑褲等，作混搭用之餘同時亦是具實際功能的運動服。配飾重點有Gucci Horsebit 1955斜揹袋、圓形斜揹袋和充滿運動風的保齡球袋，鞋履則有皮革及GG帆布製成的木屐、可愛的毛巾布拖鞋，以及由Gucci以自家風格演繹的adidas Gazelle男女裝運動鞋，仔細察看其細節和貼服的鞋身做工，確實比原版更勝一籌。

品牌亦特別為聯乘系列於銅鑼灣及尖沙嘴開設兩間期間限定店，相信定必大大提高時裝迷的購物慾。●

adidas x Gucci 聯乘系列期間限定店

日期：即日至7月7日

時間：上午10：00至晚上10：00

地址：銅鑼灣羅素街22-24號、尖沙嘴海港城港威商場大堂 II

查詢：Gucci 2506 4262 （時代廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Valeria R.（Primo Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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