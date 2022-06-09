local mode：小學同窗共創品牌 本地人氣手袋滿載友誼

Cafuné的兩名創辦人，長頭髮的是Queenie，負責品牌創作工作；短頭髮的是Day，負責營運工作。兩人的專長各有不同，但當走在一起時，不但帶領品牌成為近年甚具人氣的本地手袋品牌，而且進軍國際市場。

時下流行「一個人都可以盡興」，不過對於Queenie和Day兩人來說，一起創業合作，才有助品牌發展，Day表示：「創業的路通常都很孤單，如果一起創業便可以給對方更多信心。有問題時亦可以一起解決和分擔。我們兩人因為認識多年，所以大家在整個創業路程上遇到的問題，都可以坦白跟對方分享。亦因為這份坦誠，讓我們更了解明白對方遇到的困難，從而可以盡力幫助對方克服。」有好處，當然亦有壞處，Day亦承認兩人亦經歷過適應期，「剛開始時，的確需要時間磨合，了解大家工作的模式風格，其間亦很容易加入個人情緒，絕對是友情的考驗」。但兩人不同的個性，正好互相平衡。「我們各自的興趣與專長都不同，所以在品牌當中可以分擔不同的工作角色，可以更專注做好自己的領域。」Day補充：「雖然大家負責的工作不同，但都會向對方給予意見，互相學習。」

親民價格 堅持工藝細節

回想當初創辦品牌的原因，兩人均表示源於對時尚與手袋的熱愛。Queenie說：「我們想創立一個高品質，融合現代和經典元素的手袋品牌，讓客人可以affordable的價格享受優質產品。」這一點正正呼應着品牌的名字Cafuné ，其為葡萄牙文，意指「輕撫愛人的頭髮」，Queenie和Day希望透過設計，與顧客建立出一種細膩的情感聯繫。細看Cafuné的設計，不難發現Queenie喜歡注入幾何圓形圖案，予人一種親切的感覺。現階段她正埋首創作2022秋冬季度系列，從品牌工作室的moodboard（圖A）可見，Queenie從一些簡約永恆的設計取材，當中的紙樣亦配上了一條由幾何圓形圖案組成的肩帶，甚具藝術氣息。

要在香港的手袋市場上分一杯羹並不容易，尤其大多數港人都喜愛用外國名牌手袋，究竟在設計及定位上，怎樣才能吸引到顧客？Queenie笑說：「的確很多香港人都喜歡用名牌手袋，但她們同時熱愛時裝、設計，所以也會喜歡Cafuné的獨特風格、設計理念和美學。我們除了對細節的執著和皮革工藝的堅持外，能夠透過設計美學去創造出一件代表的產品，是品牌的吸引之處。」對於能夠吸引喜愛名牌手袋的客人，Queenie表示：「是一份鼓舞，相信她們跟我們一樣對品質和工藝有要求。」

網上商機 放眼國際市場

近年很多人也說要支持本地品牌，對品牌來說是否有利？身為當中一分子，Day指出當中遇到的難處。「在香港經營獨立時尚品牌的難處，便是大家對香港品牌的認識不多，如果有更多方法令客人認識，相信在眾多國際品牌的市場才能突圍而出。」她補充：「可幸的是，還有一些支持香港品牌的program，例如我們參加的Fashion Incubation Programme，便帶來了發展空間。」另一方面，兩人亦「靠自己」發掘出更多的商機，Day指出，她們與本地時尚生活店Kapok的合作，亦令更多香港人認識到Cafuné。

現時品牌還未有實體店，零售業務主要依靠網上商店，經營模式看似受到限制，但實際上網上零售的覆蓋面更廣。「品牌目前與客人聯繫的渠道，以線上平台和social media為主，能夠接觸到來自世界各地的客人。」談及品牌的未來發展路向，Day希望讓世界各地的客人更了解品牌，並會定期於世界各地舉辦Pop-Up Store。「去年我們便在東京伊勢丹開了一個Holiday Pop-Up Store；而今年6月，則會在大阪大型商場LUCUA開Summer Pop-Up Store，讓來自不同地區的朋友，都能接觸到品牌。」除了以獨特的手袋設計外觀為賣點，兩人懂得放眼國際市場，相信也是品牌成功之道。●

品牌名稱：Cafuné

成立日期： 2015

品牌概念：以重塑奢華為宗旨，透過作品呈現穿著者與配飾之間的情感聯繫；專為追求創意及獨立個性的女士而設，以獨一無二的設計配搭創新物料，探索無限可能。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男

年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：皮革從意大利採購，會選用可持續和再生材料製造的皮革，以減低對環境的傷害。

查詢：Cafuné www.ca-fune.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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