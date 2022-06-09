鵝肝干邑焦糖布甸配香檳 順滑醉人

餐廳提供超過百種葡萄酒，均由在香港四季酒店工作的法國侍酒師Victor Petiot策劃。Victor曾與酒單中大部分的釀酒師會面，或親身參觀酒廠，深入了解當地氣候，確保葡萄酒有一定質素。

酒館食物則由主廚Don Wong主理，菜單少不了牛肉他他、法式酥皮肉凍等經典小館餐點。記者推薦鵝肝干邑焦糖布甸，大廚先用鴨油煮鵝肝，加入干邑調味，再混合忌廉等變成鵝肝醬，最後加入雞蛋焗成燉蛋。用勺子敲開表面的焦糖脆片，輕挖一口送入口中，濃烈的干邑酒頓時填滿整個口腔，與焦糖略帶苦味的甜配合得正好。順滑的鵝肝醬自然不用多說，搭配由Chardonnay與Pinot Noir混釀的玫瑰香檳，圓潤的酒體讓客人更能體驗鵝肝的細膩。

海鮮濃湯 配橙酒清新

另一款海鮮濃湯，選用龍蝦頭、多寶魚等時令海魚熬成湯，加入牛油、茴香等令湯變得更濃郁；大廚亦在湯內加入充滿茴芹風味的烈酒Pernod，讓香料味更突出。與這碗湯最相襯的是由Pinot Gris葡萄釀製的天然橙酒，酒體呈琥珀色，帶有新鮮柑橘、香柚與花香，更能帶出濃湯內香橙的清新。

■NEZ Wine Bistro

地址：中環砵甸乍街45號H Code 2樓

查詢：2550 9605

營業時間：下午4:30至凌晨12:00

[飲食]