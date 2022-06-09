坐大館食勻南北意菜 頂級開心果激發紅蝦清甜

餐廳主打傳統意式美食，從米蘭到托斯卡納，菜單囊括意大利多地招牌菜。行政總廚Luca Schiavone來自意大利西西里島，因此菜單裏少不了其家鄉美食，「創造菜單時，我想像回家時媽媽、外婆會做什麼美食，希望把童年回憶與傳統味道帶給香港客人」。

炸鷹嘴豆泥餅 西西里名物

打頭陣的Cicchetti概念類似西班牙tapas，都是與親朋好友分享的佐酒小食。大廚是西西里人，自然少不了給大家介紹當地最受歡迎的街頭小食炸鷹嘴豆泥餅（panelle）。「假如你來西西里島首府巴勒莫旅遊，第一道享受的美食就是panelle。」Luca笑說。他把鷹嘴豆粉、水與香芹混合，慢煮40分鐘後冷藏過夜，再切成小塊油炸。西西里人喜歡用熱呼呼的麵包夾着鷹嘴豆餅共食，最好再加塊檸檬增添風味，但Luca知道香港人深愛松露，混入濃郁的ricotta芝士，再配自家製focaccia，香味十足。

另一道的紅蝦刺身薄片，Luca認為生食是品嘗紅蝦最好的方式：從西西里島700米深的海域打撈，肉質滑嫩非常；一入口，鮮味馬上在口腔迸發。大廚還把刺身搭配檸檬皮、石榴啫喱與來自Bronte的頂級開心果。清甜水果與油香堅果，更能激發蝦肉本身的清甜。

大蝦risotto鹹甜交織

來到主食，少不了簡單卻又能考驗廚師功力的risotto與pasta，侍應先呈上Luca家鄉西部Mazara del Vallo的大蝦意大利飯。天氣炎熱，他將血橙、檸檬與青檸融入菜式，平衡濃厚醬汁帶來的黏膩感。整道菜鹹甜交織，柑橘不喧賓奪主，甜味也恰到好處。好飯離不開好米，餐廳選用意大利頂級白米Acquerello，據指米廠會在收割稻米後陳放1至7年，讓米粒慢慢熟成，因此白米能吸收更多醬汁，讓做好的risotto外層柔軟，內裏略帶咬口。吃罷米飯，別忘了把蝦頭內的膏一併啜光！

近年新鮮手工意粉大行其道，不少人認為意粉即製一定最好，Luca搖了搖頭：「當然不是！好的麵粉、雞蛋、做工缺一不可。若原材料質素欠佳，新鮮意粉又如何？」他又稱，新鮮麵條烹煮時間較短，他們會新鮮即製薯仔丸子gnocchi，但乾麵條澱粉含量豐富，能使醬汁更creamy順滑，因此他們選擇從意大利進口乾的linguine麵條。例如蜆肉烏魚子linguine，麵條掛上充滿蜆肉鮮味的醬汁，配上新鮮香草，鹹香十足。

米蘭吉列牛仔扒 濃郁堅果香

南意菜式海鮮多，味道清爽，至於北意美食，當然少不得米蘭名菜——吉列牛仔扒。這裏的菜式開宗明義，列明為450克米蘭吉列牛仔扒。大廚選用肋排，剔骨後把肉錘扁，裹上蛋、麵包糠等用無水牛油（clarified butter）半煎炸。牛油為肉排增添堅果般的濃郁香氣，令人食指大動。

最後一道是意大利經典甜品Cannoli。外層是蛋卷般的炸麵粉小筒，內裏填滿ricotta cheese、75%朱古力、開心果與肉桂混合的cream，最後再灑上丁點檸檬皮。一口咬下去非常甜蜜，但要整個吃完，記者認為略為甜膩。大家不妨試試香滑的tiramisu，味道更加出色。

■Cantina

地址：中環荷李活道10號大館1座1樓

查詢：2848 3000

備註：另有嘗味套餐，每位$728起；另設加一

文：沈晴

編輯：蔡曉彤

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]