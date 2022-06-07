6A爸媽：爸爸2.0 upgrade計劃

爸爸要做聖鬥士星矢 付出無條件的愛

要切合這個世代的父親，我精選了幾個爸爸角色（與功能）給大家參考一下。第一個就是爸爸要變身成為聖鬥士星矢。

《聖鬥士星矢》中的聖鬥士都打不死，經過連番苦戰，新傷舊患多不勝數，為的就是要守護他們親愛的女神雅典娜。那一點愛跟爸爸與孩子無條件的愛十分相似。爸爸接納孩子就好比聖鬥士保護女神一樣，是無私、無條件付出，並非因為女神為他們做了什麼而付出性命保護她。我們也不會因孩子將來會為我們付出什麼，而計算今天我們所付出的。

那種無條件的愛其實就是接納精神，無論孩子如何，我們也會傾盡所有愛護他們、保護他們。無論他們發生什麼事情，我們也會付出所有包容與扶持。有了這種無條件的愛，孩子在我們的愛下充滿了安全感，加上爸爸強者的形象，試問世上哪有孩子會不喜愛呢？

爸爸要做《龍珠》裏的孫悟空 為家庭犧牲

爸爸在家庭的角色就好比《龍珠》裏孫悟空一樣，一家之主，同時也為家庭犧牲所有。當爸爸要有犧牲的覺悟，為了成就孩子，有些事情要犧牲也在所難免。

例如爸爸為孩子學習，犧牲金錢。

例如爸爸為孩子健康，犧牲自己的飲食習慣，成為好榜樣。

例如爸爸為教導孩子，犧牲私人時間，加以陪伴。

例如爸爸為跟孩子同樂，犧牲自己娛樂時間。

這些犧牲，會為家庭帶來重大改變。到最後爸爸得到的會比犧牲的更多。當中包括孩子的尊重、孩子的仰望、孩子的信任。

爸爸要做路飛 不停升級學習

爸爸另一個角色就好像漫畫one piece裏的路飛一樣，不停升檔升級，成為更好的父親。只有不停學習，不停進化，才能夠迎接新世代孩子各種各樣的需求。

爸爸可以跟孩子一起玩他們喜歡的遊戲，一起觀看他們喜愛的電影，聽時下年輕人喜愛的歌曲，學習跟孩子拉近距離。這些都是為了跟孩子「同聲同氣」。有些時候，父親亦需要提升軟件，upgrade最新版本，學習更多成為父親的技巧，了解孩子的想法。這樣才可以開放胸襟，接納孩子的多樣特性。

其實，世上沒有任何人可以代替父親的地位，我們又是否輕易放棄這個無可代替的角色呢？要接納孩子，要付出時間。同時也不能夠缺少太太的支持與配合，這樣才可以保持隊形，共同享受教養的樂趣。

祝各位爸爸父親節快樂。

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文：Vinic爸爸--3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第400期]