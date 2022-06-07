感創航道：學校面對挑戰的決心和毅力

是危是機？

「感．創．做」（Learning By Doing，簡稱LBD）課程是素養導向的，致力培養孩子各項共通能力，促進自主學習及全人發展，以面對未來的挑戰。賽馬會「感．創．做」大本營其中一項核心服務是教師培訓，我們期望教師能掌握以學生為中心的理念，以更有彈性的策略去調適教學內容，回應學生和社會的需要。我們喜見伙伴學校的成長，他們展示出更大的決心和毅力去展開更多的延伸學習，以回應後疫情所帶來的挑戰和影響。

循理會美林小學是計劃的伙伴學校之一，小一及小二常識科均採用由教育大同設計的LBD課程。這兩年與他們同行深深感受到學校致力培育孩子成為有情、有愛、有同理心的人。他們將LBD的理念和精神延伸至整個校園，全面推行正向教育，讓校園成為學生的安全網，關愛孩子的身、心、靈健康。以下是鍾日榮副校長和大家分享正在推行的活動內容和理念，我們可以藉此了解他們如何延伸LBD課堂的精神，推展正向的學習氛圍，強化學生的抗逆力。

創意正向小故事

與創意課堂結合的LBD，主題是「LBD創意正向小故事」，內容大致是讓學生初步認識24個性格強項，了解其特質，然後和組員分享自己擁有的性格強項，並為其中一個性格強項創作故事，或以自身的經驗寫成小故事，最後拍攝成小劇場與同學分享。

LBD自3年前在一年級的常識科開始推行，來年將發展至三年級的常識科，其理念已由單一學科發展至學校其他科目，以及不同類型的活動，我們明白LBD為學生帶來具體、真實的體驗，讓他們親身接觸、以參與取代傳統的聽講，令學習更立體和深刻，學習動機亦隨之提升。

我有選擇

是次活動以學生為中心，學生可從眾多的性格強項中自由選擇喜歡創作的一個，或是獨腳戲，或是二人對話的短劇，都由他們和組員自行計劃和創作。有英雄故事，有家庭故事，題材十分廣泛，在不設規限、尊重意向的氣氛下，不論故事屬長或短，學生都樂在其中。

我有伙伴

LBD重視學生協作能力，尋求共識、妥協和互讓是可貴的態度。共同創作背後，學生需要清楚表達自己的想法，同時需要學會聆聽對方，活動中教師適時提醒勿忘合作，為的要讓學生懂得放慢，學會協力攜手的重要。

學習之根本

是次的正向活動結合LBD精神，教師沒有預設的講解內容或答案，教師角色需要順隨學生的反應隨時回應和調整，學生協作的創作故事才是今次學習的主角，因此各班所探討的性格強項各有不同，這故事是屬於各班，是獨特的，這恍如他們自己發掘的寶藏，是全班共同擁有和分享的，彼此都成為學習的主角。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：洪美芝（教育大同學校同行者）、鍾日榮（循理會美林小學副校長）--由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

[Happy PaMa 教得樂 第400期]