家庭有教：幫助孩子處理極端壓力（一）

家長要先留意孩子的生活變化，才可及早察覺這些變化對孩子的情緒影響。早於1960年代，美國精神科醫生就從兒童與青少年的角度出發，為不同種類的壓力事件評分，以下是部分例子：（見表）

壓力事件和評分會因時代和地區不同而有所差異，所以以上資料未必能夠完全反映現今香港年輕一代可能經歷到的壓力事件。不過，從這分類我們可以得知：

兒童及青少年對朋輩關係、學業成績和課外活動都十分在意。有些大人覺得「微不足道」的「小事」（例如：跟不上潮流、被同學取笑、不能和朋友或重要的人在一起、不能參加某項活動），對孩子來說可能是「天塌了下來」的「大事」！

超卓表現也成壓力

在比賽和考試中表現超卓等正面事件，都可以為兒童及青少年帶來壓力。孩子可能會不習慣突如其來的正面關注，亦可能會擔心下次不能再獲得相同的成就。

親子關係對兒童及青少年來說十分重要。如果親子之間突然出現很多摩擦，又或者親子互動充滿負面情緒，家長就需要特別留意，並考慮應否特意為孩子安排正面的交流機會（例如：特意安排不談負面事情，只談正面事情的親子時間）。另外，父母之間的關係對孩子來說也十分重要，如果父母感情變差，就算親子關係沒有明顯變化，孩子都可能會受到困擾。

下期繼續再和大家討論如何留心孩子的變化和幫助孩子處理極端壓力。

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文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）--參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第400期]