讀書時節：孩子最想翻開的生死書

小朋友對圖鑑不陌生，手邊隨時找到好些五花八門的圖鑑小書：動物小圖鑑、宇宙小圖鑑、萌寵小圖鑑、汽車小圖鑑、歷史小圖鑑、樂高玩具圖鑑、角落生物圖鑑……圖鑑在小朋友眼中不一定是工具書，那圖文並茂的樣式，甚至是可愛手繪風，玩味十足，讓孩子易於理解和接受，所以一直很受小朋友歡迎。圖鑑閱讀比較直接，放手讓孩子自己讀，只要當中的知識點程度合適，閱讀難度也不高，放着讓孩子自行發掘，也樂趣無窮。但是，我認為《壽命圖鑑》卻是屬於那種不能「輕易放過」的書，大人要引導多少也許「豐儉由人」，但要是能帶着孩子來閱讀和思考，收穫之多，往往令人驚訝。

我們可以把《壽命圖鑑》視為少兒科普書，其畫風活潑，表述風格輕鬆幽默。它直觀地向讀者提供大量數據和資料，介紹生物的壽命、人體的細胞和器官的普遍存活時間，還有世界不同國家的人，他們的平均壽命。同時，書中還列出了食物、機械、建築物和宇宙天體的存在期限。

檢閱萬物生命 以小見大

我們不難發現，《壽命圖鑑》的科學外殼底下，是一趟天堂壯遊，天神翻開生死書，一一檢閱天地萬物：生命有涯，哪管是只活一星期的魚兒，還是千年古木；哪管是稍縱即逝的彩虹，還是幾百億歲的宇宙，也有消失衰亡的時候。鳥獸蟲魚各類動植物，不論蚊子還是燕子，海星還是大猩猩，獨角仙還是仙人掌，大化之須臾或是久長，各有所異，但每個生命，都得拚命地尋找自己的生存方式，努力地活着。

生命舞台上，拚的是生命力的堅韌，有的是為生存的奮鬥，有的是對命運的挑戰，有的是為下一代的犧牲。從個體到整體，以小見大，這裏可以和孩子討論的內容太多，空間也太廣闊了。重要的是，所有關於生命的話題，孩子不但希望得到知識上的補充，更非常需要我們給予帶有情感的註腳。

萬物生滅之必然，是必然，卻是沉重的，尤其對孩子而言。前陣子，女兒飼養的寵物離開了，近距離目見生命一點一點流逝的過程，她無法排解心中的不安與不捨。為了讓她釋懷，我也就借《壽命圖鑑》和她打開生命的話題。當聊開了，天南地北，那一下，我明白了小朋友喜歡這本書的原因：它既輕易地引起孩子的好奇心，又不着痕迹地帶着他們展開一場嚴肅而深刻的思考，卻渾然不覺。

翻開這本「從人類到宇宙萬物的生命圖鑑」，不要「放過」，舉重若輕，帶着孩子一起討論生死——既有一死，才容易觀照生，正如此書文案寫道：「明白壽命有限，所以更加努力的活着。」感受生命的動人，珍惜每個瞬間，用欣賞的眼光看待萬物，熱情地擁抱生之美好。

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文：倫雅文（資深學校圖書館主任）--手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

[Happy PaMa 教得樂 第400期]