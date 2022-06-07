上一課：「東方之舞」未必火辣性感 學肚皮舞 華麗自信更堅毅

「長頸鹿、郁膝頭、打開手、似企鵝……」小朋友聽着指示、隨着節拍愉快地扭動身體，這是由李靜雯（Dorothy）主理的兒童肚皮舞班上課的情况。Dorothy自2007年起接觸肚皮舞，2009年開始教成人班，現在更開設兒童肚皮舞班，年齡最小的學生只得4歲。她專長土耳其風格肚皮舞，特色是即興，講求爆炸力，動作細緻，音樂節奏強勁分明，舞動起來有極佳的視覺效果。如果小朋友接收能力高及有節奏感，很快便能上手。不過，Dorothy指學肚皮舞不能夠懶惰，因為它易學難精，「基本動作你可以模仿得似模似樣，但若基礎打得不好，之後再學動作上的變化便會遇到困難或不夠順暢」。

「長頸鹿」「企鵝」 動作有趣稱呼易理解

土耳其肚皮舞基本動作有抬腰（用盆骨力量控制腰肢擺動）、落臀（用大腿和臀部力量使臀部上下擺動）、蛇手（肩膀、手臂擺動，連同提腕及壓腕的動作）等，除了腹部，亦涉及很多臀部、手部和膝腿動作。為了讓小朋友更有耐性地重複練習這些動作，Dorothy除了視乎學生程度編排合適的舞步，也將一些動作改成形象化的名字如「長頸鹿」、「企鵝」、「8字」等，讓他們感到有趣和更容易理解。平日練習時，學生不一定要露出肚皮，但最好穿上貼身舒適的衣服，讓導師可清楚看到他們腹部及腳部動作，也會用一些鑲有響鈴、流蘇或閃片的腰帶，令腹部郁動時整體感覺更優美。

在香港，很少以肚皮舞為主題的舞蹈比賽，但它可歸納為學界舞蹈比賽中的東方舞組別，Dorothy稱由於很少人會選擇以肚皮舞去比賽，所以容易令評判刮目相看，得獎的機會也因而提升。這種舞蹈沒有性別規限，如男生喜歡，一樣可以學，舞步跟女生所學的差不多。很多女孩子都是因為喜歡肚皮舞華麗的衣飾而去學，Dorothy建議家長先帶小朋友試堂，「要他們真正喜歡，才會自發地練習，跳出開心、自信的感覺」。

■小°知°識°

源自中東 土耳其風節奏強勁

肚皮舞的發源地是埃及和土耳其，亦有多種不同風格與流派，中東地區3大主要派別為埃及、土耳其及黎巴嫩。Dorothy所教授的土耳其風格肚皮舞，其特色是節奏強勁，爆發力強，令觀眾有極佳的視覺享受。至於埃及風格肚皮舞一般較含蓄內斂，動作細緻；黎巴嫩風格則介乎埃及和土耳其風格之間，動作比埃及風格大，但又不乏像芭蕾舞的優雅動作。

■I°N°F°O°

兒童肚皮舞課程

對象︰4至9歲兒童

費用︰$240起/堂（1小時），一次報6堂$970

主辦機構︰卡帕中東肚皮舞學院

地址︰荔枝角長沙灣道650號中國船舶大廈2108室

網站︰www.dorothydance.com

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第400期]