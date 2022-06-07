採訪手記：治療師之必要

畀錢做遊戲治療好傻？

今期訪問，讓我回想起兒子也曾接受過遊戲治療。記得當時告訴身邊朋友要尋找相關服務，大家都笑言：「遊戲治療？做乜畀錢人同佢玩咁傻呀？」這樣的戲謔真的令我哭笑不得。要知道在7、8年前，遊戲治療課程不算普及，每堂50分鐘，收費1000元，聽到朋友這樣說，內心真的有一刻動搖。况且當年相關資訊不多，也不知誰是「正派」，誰是「混飯吃」，治療過程到底學些什麼？有多大成效？那時真想擁有一本「天書」，可為我解答所有問題。

後來幾經辛苦，經朋友介紹後找到一名很用心的遊戲治療師，看到從來不肯單獨跟陌生人上課的兒子，第一堂已能乖乖跟治療師走進課室玩遊戲，做媽媽的我，差點感動得流下眼淚。每次下課後，治療師都會告訴我兒子上課的情形，讓我深信學費沒有白付。作為過來人，我很明白，家長從來不在意為孩子付出多少心力和金錢，只怕耽誤孩子的治療時間。在此祝各位迷惘中的家長，能早日找到幫助孩子的合適對策。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第400期]