同場加映：名師設計「長柄」 9.2毫米大單元音效勁

Beoplay EX的外形設計跟B&O一貫耳機有很大分別，Thomas Bentzen設計的柄狀外形，時尚感及舒適感並重。耳機的入耳部分縮小，佩戴時更舒適卻不失穩固。PVD鋼化鍍膜玻璃面亮麗，並與外圍的鋁環十分相襯。碳藍色機身加上鋁製的無線充電盒，更突顯個人風格。

Beoplay EX由擁有數十年經驗的聲學工程師專業調音，不但音色出眾，更有適應主動式降噪技術及防塵防水規格，可說是B&O耳機中功能最豐富全面的一員。它內置9.2毫米驅動單元，尺寸之大足以提供更強勁音效之餘又不影響佩戴的舒適度。通話質素亦全面升級，兩邊耳機各內置3支米高峰，應用於主動降噪及通話識別，並採用波束成形技術和自身語音調節功能，帶來清晰的通話體驗。

耳機連充電盒的總播放時間為20小時，足夠一日使用，亦可藉20分鐘快充帶來接近2小時的播放時間。它同時具備IP57防塵防水認證，出外玩樂、運動都相當適合。

Bang & Olufsen Beoplay EX規格

播歌續航力：8小時（關閉降噪）、6小時（開啟降噪）

充電時間：約1.5小時

無線編解碼器：SBC、AAC、aptX

重量：6g（單耳機）

售價：$3678

查詢：2918 0007（B&O）