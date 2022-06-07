夠「身」燶邊叉燒 軟腍入口即化

記者隨和哥入廚房，一探叉燒做法。他指要先將一大塊的靚脢頭切成約3條肉，厚度約2隻成人手指位，長度視乎脢頭肉，約30至40厘米，他指燒好後體積會減少三分之一。然後用秘製叉燒醬醃1小時，醬汁內含有海鮮醬、糖、鹽、麻醬、蠔油、雞蛋及生抽。接着用叉燒針穿起脢頭肉，肉與肉之間相隔一點空位，使肉整體受熱。然後放進太空爐燒約1小時，和哥指一開始用大火燒10分鐘，之後調至中火燒10多分鐘，再轉中細火，最後用細火慢慢「焗」。之後起爐，蘸上用麥芽糖加水煮開的麥芽糖醬回爐再燒，然後起爐，靜置約5分鐘待收縮定形，切厚件，每件闊約1隻成年男士食指，重約1両。由於回爐時叉燒「卸水」，流失部分麥芽糖醬，上桌前會再淋上少許麥芽糖醬，使肉質更有光澤。

隱藏菜單揚州炒飯 米粒爽口

記者即時試吃新鮮起爐的叉燒，湊近聞到陣陣叉燒焦香和麥芽糖香，色澤自然有光澤。這叉燒最大特色是非常軟腍，有如慢煮豬肉般入口即化，又帶有少許彈性，甘香不膩；叉燒醬入味卻沒有遮蓋豬肉味道，帶香料餘味。叉燒除可單點，部分套餐也包含叉燒，另亦有叉燒包、翡翠叉燒腸等點心。另一道hidden menu——揚州炒飯，記者試味後，發現叉燒好吃不在話下，加上米粒炒至粒粒分明，非常爽口，力推！●

船記

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