煲飯加塊鐵 補鐵質有根據 專家：食肉吸收率最好

以為這是毫無根據的偏方？原來有研究證實可有效補充微量鐵質。不過，選鐵不對、料理不對、時間不對，都會影響鐵質吸收和食物味道！

補鐵，還有什麼好方法？

有網民近日在討論區發文分享，指回家吃飯時打開電飯煲，驚見一塊生鏽鐵片！網民媽媽解釋，有日本醫生說加鐵片入飯煲有助補充鐵質。以鐵補鐵有根據嗎？

鐵須經處理無雜質 食物或沾鏽味

以鐵補鐵在外國早有先例。很多柬埔寨人嚴重缺乏鐵質，但又負擔不起紅肉等鐵質豐富的食物，加拿大社企Lucky Iron Fish於是製造一種魚狀鐵塊，將它放入略帶酸性液體，如湯品、燉煮食物中煮10分鐘，聲稱可提供75%每日人體所需的鐵質，改善當地人的缺鐵性貧血；而日本亦有鐵器品牌推出一系列造型可愛的鐵偶，宣稱烹調料理時加入鐵偶能夠補充鐵質。

「用鐵器皿或加鐵煮食，追溯至1980年代已有科學研究，證實用鑄鐵器皿煮菜，會增加食物的鐵質。」香港營養師協會執委、註冊營養師陸肇麟表示，文獻指出此舉的確能幫助患缺鐵性貧血的病人吸收鐵質，改善病情。香港科技大學環境健康及食物安全理學課程（食物安全）客席講師吳亦詩解釋，當鐵與水以高溫加熱，在酸性環境之下會釋出鐵質，溶於水內；釋出鐵質分量「受很多因素影響，有指鐵的種類、鍋的大小、烹調的溫度與酸度、時間，連攪拌多少下都會影響」。陸肇麟亦指，不是所有鐵都能加入食物中烹調，「能放入的鐵塊都經過處理，沒有雜質、污染物」。另外，如果烹煮時間過長，可能釋出過量鐵質，使菜式沾有濃烈鐵味而難吃。

嚴重貧血 單靠一塊鐵未必夠

回到港媽的案例，吳亦詩和陸肇麟都不建議用生鏽鐵片煮飯補鐵。吳亦詩指，那股鐵鏽味讓人難以忍受，白飯亦可能沾上鐵鏽色。「另一問題是，這塊鐵片從何而來？有沒有洗乾淨？可能藏有很危險的菌！」她續指，鐵塊或器皿釋出的鐵質，人體吸收率較低，不是補充鐵質的最好方法。食物中的鐵質有兩款，分為血基質鐵（heme iron）與非血基質鐵（non-heme iron），血基質鐵存在於動物性食物，如肉類、內臟等，人體吸收率可達25%；至於非血基質鐵來自植物性食物，如菠菜、豆腐等，吸收率僅3%至8%；「從鑄鐵鍋等攝取鐵質，與植物性食物的吸收率一樣較低」。在香港有很多方法攝取鐵質，無論是食物安全角度，抑或吸收鐵質的效率，都不建議大家「煲鐵片飯」。

素食者或缺鐵性貧血患者，如果沒有足夠鐵質，可否藉加鐵煮食來補鐵？陸肇麟指此方法始終不太普遍，建議從食物中攝取鐵質；由於貧血由不同原因引起，而且每人身體狀况、貧血程度不同，「如果是嚴重貧血人士，單靠一塊鐵未必足夠，或需額外的營養補充」，建議先諮詢醫生或營養師意見。

零食補鐵易肥 得不償失

除了以鐵補鐵，市面上有威化餅、糖果等加入鐵質，又可否幫助補鐵呢？「站在營養師角度，不太建議。」陸肇麟指，從零食吸收鐵質，一吃就很難停口，或不小心攝入額外熱量。而且威化餅屬高脂肪食物，飽和脂肪和反式脂肪亦較高，即使有鐵質，同時還會攝取這些不健康的營養素，或帶來心血管病風險。至於加鐵糖果，以市面上一款加入鐵質和葉酸的糖果為例，每5克（2粒）含10毫克鐵質，鐵含量不錯，但要留意鐵的化學結構，不同結構的吸收率不同，「除非做大量運動，需額外補充糖分，否則不建議多吃」。

貧血先求醫 忌亂吃補充品

女士、孕婦、缺鐵性貧血患者需要較多鐵質，可以自行購入營養補充品補鐵嗎？陸肇麟表示，患者應經醫生判斷為缺鐵性貧血，在醫生建議下才去按自己所需的劑量購入鐵補充品。進食補充品後部分人或出現副作用，輕則作嘔作悶、便秘、大便顏色變深；攝入過多，嚴重或引致肝臟、心臟問題，健康人士不建議自行進食。

女士月經結束後要補鐵，首選從食物補充，「仍然不足的話可選低劑量的補充品，市面上有一些綜合維他命，都可能含鐵質，但分量不算很高，不容易出現攝取過多的情况」。購買時可留意鐵的化學結構，化學結構不一，吸收率、副作用有異。補充劑中常見的鐵形式為二價鐵（ferrous iron salts）和三價鐵（ferric iron salts），二價鐵較易讓人吸收，但可能造成便秘，三價鐵的吸收率較低，但相對會為腸胃帶來較少副作用，腸胃容易敏感人士可選後者。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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