通識導賞：港元脫鈎不脫鈎？ 從幣圈震盪說起

虛擬世界的信心機制

加密貨幣有趣之處，在於其最初出現的理念源自發明者與支持者希望建構一個新世界，而人們之所以渴求一場變革，都是來自對現况的不滿，所以了解其背後設立怎樣的遊戲規則，往往令我們更讀得通現實生活中原本跟隨着怎樣的規則。加密貨幣的理念是想去除中心化，不想再受銀行或政府操控，央行話印銀紙就印銀紙，小市民只能如扯線公仔受擺佈，因此Bitcoin的出現是透過在區塊鏈上「鑄造」，嘗試一種交易時不需經中間人（在現實世界中就是銀行的角色）的玩法。

港元如穩定幣？

而發展到今天又衍生出「穩定幣」。在穩定幣UST出事時，就有專家形容，港元就好似一種穩定幣，均是與美元掛鈎。科大商學院資訊、商業統計及營運學系講座教授許佳龍說：「這個看法是正確㗎喎，因為聯繫匯率當年設立的作用就是為了穩定信心，令大家不會太過顧慮港元匯率的浮動，所以就與美元掛鈎，透過美元的穩定性，令人使用港元都有這份信心。」

我們就以穩定幣去看何謂「信心」。「在加密貨幣的世界中，穩定幣的角色是一個橋樑，當要交易加密貨幣，價值如何從現實世界帶入那個世界？始終Bitcoin虛無縹緲，沒任何東西作支撐，於是要用Bitcoin買實體的東西，或用來與別人兌換價值，就唔係咁容易。穩定幣隨之而生，就是現實世界的貨幣或其他抵押品，與虛擬貨幣之間的轉換橋樑。」以穩定幣泰特幣（Tether，USDT）為例，它與美元1:1掛鈎，投資者可先用法定貨幣買泰特幣，再用來在區塊鏈交易，其背後應有美元作為儲備（不過這點一直引來不少質疑）。

然而今次的故事主角卻是另一種穩定幣，UST，它遵行的是另一套穩定法則，以求進一步脫離中心化的世界。讓UST可以保持等值1美元的方法，是發明出LUNA幣幫它平衡。LUNA的美元價值與UST 1:1掛鈎，每銷毀1 UST，就可得到價值1美元的LUNA，反之銷毀價值1美元的LUNA可鑄造1 UST。這個機制上「定死」了的匯率就產生套利的機會，當市場上UST與美元之間的匯率是1:1.2，交易者仍可用等值1美元的LUNA來鑄1粒UST（在市場上價值1.2美元），「賺」進0.2美元，於是UST的供應量就會增加，價值會降回與美元1:1的水平，相反亦然，以此穩定UST與美元的匯率。許佳龍打個比喻，「假如我出一個新的穩定幣，與它掛鈎的不是真正的港元，而是等同港元價值的冒險樂園代幣（即LUNA）」。但LUNA背後並沒有美元儲備支撐，更依賴演算法的機制，理念上可更去中心化。

機制缺陷 難維繫信心

災難發生了，今年4月5日，一粒LUNA幣值119.18美元，至5月5日跌至86.18美元；隨後暴瀉至5月13日，每粒LUNA僅值0.001613美元。「因為UST被大量拋售，必須有足夠的LUNA兌現，從而觸發機制大量鑄造新的LUNA幣，自然令LUNA幣值受損。」在6月3日，LUNA數量達6.91兆（萬億）。為何投資者起初會信LUNA有價值？許佳龍提及發行者其中一個做法是提供高息存款，擁有UST並存入一個平台，就能得到達20%利息。UST變得搶手，LUNA也變得搶手，很多人想要，谷高了價值。而當LUNA兌美元的幣值愈來愈高，也令投資者對它愈來愈有信心。

這份信心猶如建立在空中樓閣，不過回頭想想，一張美元紙幣不能吃，又沒什麼實際用途，不也是因為人們信它有價值就有嗎？許佳龍說：「它跟美元不同，因為美國是一個龐大的國家，每一個人都在支持着它，亦有很多本土的生產、各種經濟活動支持它，所以美元有穩定的價值，大家都好有信心佢唔會冧。」

去中心化 無央行機構救市

UST/LUNA的失敗，「主要是因為其本身的機制有缺陷」，「就似昔日銀行擠提，是如何維持信心的問題，而UST與LUNA設計的信心機制，難聽些講句，不堪一擊」。LUNA出事，也影響投資者對穩定幣及加密貨幣的信心，這與現實世界股票市場相似，「在股票市場經常發生，某間公司出事，整個板塊受影響，純粹是信心問題；又如金融風暴，大家突然發現我們有很多不清楚的地方，信心有問題（就崩潰）。當然這仍與真實世界有點不同，真實世界有一大堆央行及大機構企出來救市，但加密貨幣世界沒有，所以會否像真實世界，震盪完一輪會返轉頭，我就唔係好sure」。

聯繫匯率利弊：建立信心 失貨幣政策自主性

一旦貨幣失去信心支撐，價值可以跌到無底深潭，相反當人人信一個貨幣有價值時，就可用來交易，這就是當我們脫離以物換物的生活後，金錢世界的運行法則，也解釋了港元兌美元聯繫匯率機制的由來。很久很久以前，講緊1863年起，香港以銀元為法定貨幣，實行銀本位制度；至1935年發生全球白銀危機，港元曾經與英鎊掛鈎了30多年；之後有兩年掛鈎美元，又經歷9年自由浮動，至1983年10月17日實施1美元兌7.8港元的聯繫匯率制度至今。剛才說的擠提，就在1980年代發生過，據金管局資料，當時香港前途問題引發信心危機，導致港元一年貶值約四成，市民搶購日常品、有銀行擠提到要被政府接管，聯繫匯率的出現，就是為「穩定民心」。

市場匯率與協定匯率

中大經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量聽到LUNA幣災難，直言「其實我就唔相信任何呢啲cryptocurrency，我覺得大部分都是gimmick」。不如講番聯繫匯率如何運行，「7.8不是市場匯率，是金管局與三家發鈔銀行的一個協定，係咁多。市場匯率可以不是7.8，但為何會因此接近7.8？原因是發鈔銀行會面對兩個匯率，一個是市場匯率，一個是金管局協定的7.8匯率，中間就有套利空間，假設現在港元偏弱達7.9（市場匯率7.9港元兌1美元），即是發鈔銀行可以在市場上以1美元換7.9港元，再（以協定匯率向金管局）用7.8港元換1美元，中間淨賺1毫子」。

因為套利機制，市場上的港元數量少了，價值就會上升，匯率便能自動調節。「後來金管局因不想市場匯率偏離7.8太多，所以在7.75與7.85中間設立強方、弱方兌換保證，一出這個區間，金管局就照單全收，全部幫你買起晒佢。」港元強就沽港元，港元弱就買港元，上月中港元兌美元一度跌至7.85，觸及弱方兌換保證，於是金管局便買入15.86億港元捍衛匯率，是3年來首次。

「這個制度可以有預測性，我知道1港元就是7.8美元，如我跟你長期做貿易，兩、三年後才找數，我可以知道找數那刻，港元仍是與美元以7.8掛鈎，我咪想同你做生意囉。」又例如買股票，「如果我轉10億美元過來，股票賺到錢，帶走時卻因匯率（浮動）蝕錢，就沒人會來買賣股票」。

就是這樣，聯繫匯率建立了全世界對港元的信心，但不是沒有代價的，「我們都承受了很多震盪，如樓價高。美國印錢，我們就要承受印錢的後果，因為掛了鈎。美國做QE（量化寬鬆，會導致資產升值、引致通脹），錢會流到香港，令資產膨脹，所以我們人工背負不到樓價，因為樓價照升」。他提到一個「無法同時滿足」的三角關係，「第一是固定的匯率，第二是自主的貨幣政策，第三是資金自由進出，任何地方只可有兩個，如香港有資金自由進出、固定的匯率，就沒有自主的貨幣政策，要跟美元的貨幣政策，佢加息你就要加息」。

與人民幣掛鈎可行嗎？

脫鈎行不行？「呢啲鈎呢，係講信心嘅。如說不要7.8，8.0得唔得呢？就唔得，你脫鈎一次，人家已對你沒有信心，因為有第一次就可能有第二次。」不掛美元掛人民幣，又行不行？「人民幣不是國際流通貨幣，點樣掛鈎呢？它不是全世界可以通用的一個貨幣，匯率也不是市場匯率。人民幣常有波動，當然有個好處，我們很多時與中國做貿易，就可以有預測性，但如果人民幣將來大升或大貶，港元也要跟住大升大貶，假設人民幣大貶，香港亦會有高通脹，但我們又沒有自己的政策節制，就要硬食。」

美元地位「50年內難動搖」

掛鈎與脫鈎的討論在經濟學家之間各有意見，有人認為與美元掛鈎「不合時宜」，因香港與內地經濟關係較為密切；又有人認為去到最壞情况，美國禁止香港銀行用美元，也得轉掛鈎人民幣，到時內地央行可「印銀紙」增加在港離岸人民幣儲備。不過莊太量看法有點不同，他說維持聯繫匯率是一廂情願的做法，「我們與美國掛鈎也是一廂情願，美國不會因香港有需要印銀紙給香港用，要看你自己有沒有能力維持。國家印銀紙有好多規定，不會因為幫香港就印，一定是國家政策有需要才這樣做，除非有明文協議，如果我們需要國家幫忙，國家一定要幫忙」。

與其說與人民幣掛鈎，他認為「直程用人民幣囉，長遠目標而言香港都應該係用人民幣，因為我們已是中國一部分，如果人民幣將來國際化，仲強過美元，我們用人民幣沒問題」。

不過他預料這不是10年內會發生的事，起碼30年吧。「我們原本的願景是中國將來會開放它的資本帳，人民幣成為國際貨幣，慢慢取代美元，但這個願景幾時實現呢？」他並說美元地位「50年內很難動搖」，「全世界買賣黃金、石油都是要用美元交易，以美元計價，由於每個國家都需要石油，所以每個國家都需要儲美元。是很奇怪的，印度跟日本做貿易，為何用美元，不用盧比、日圓結帳？因為這兩者不能買石油」。

誰強就和誰掛鈎

以美元為錨，都是求穩定，「邊個強咪同邊個掛鈎囉，香港是很現實的，以前英國最強時就跟英鎊掛鈎，如果美國一直沉淪下去，我們梗係唔同佢掛鈎啦。如果將來印度是最強，強過中國、美國，咪同印度盧比掛鈎囉」。大國較勁比強弱，他說：「制裁的意思是你要強過別人。」俄羅斯仍撐得住，因為天然資源、糧食可自給自足，香港呢？他提醒想清楚這個城市靠什麼搵食，「我們是無得返轉頭，金融業做到最頂尖」，得維持因聯繫匯率帶來對港元的信心，「香港是一個很被動的地方，身處兩個大國之間的風口位，我們很難自保。我覺得香港最好無論發生什麼事，都維持一個開放的平台。無論幾大震盪，我哋食咗佢。那麼我們就做到國家做不到的事，將來別人對我們亦有信心」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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