社會實驗：借用時間與空間 空置廈改造應急居所

背景

項目：改造佐敦德興街空置樓宇的其中4層，提供社區服務和應急居所

目的：示範用創新建築方案應對香港住屋需求

人物：港大城市生態設計研究室、香港仁人家園

便利地段「起居」 從受助者需要出發

自2010年開始研究香港高密度住宅的杜鵑記得，她第一個接觸的劏房戶住在香港仔唐樓，其租金可在新界租到兩房單位，同類例子在旺角、油麻地比比皆是，「這代表我們要提供的房源，應該要在人們最需要的地段，而不是城市最偏遠或最便宜的地段」。香港的政策是在新界覓地或於離島填海造地增加公屋供應，既破壞環境，也與基層需要相悖，例如欠便捷甚至24小時的交通，不便夜班或輪更工作；公共設施像圖書館、學校和公園等亦較分散。「以家為本」與過渡房屋的理念相近，均盼在社會逐漸增加長遠房屋供應時，靈活和用合理成本暫時填補需求。惟過渡房屋有約80%都建在新界，住戶要面對交通費昂貴、欠缺社區服務的問題。這造成了她稱為「房屋缺口」（housing gap）的一群：無法負擔私人住宅，也不符合公屋資格或因考慮到以上原因而不搬進公屋，他們往往最需要援手。

社會習慣討論房屋供應量，杜鵑說：「可負擔房屋的數量、面積多大不是最重要。我們要尊重人的選擇。不是說我給你這麼大的房子，你為什麼不去住？」這是她多年來幫助基層居民的所得。就算這個項目，亦常有成員關心居住面積的最低要求，「我便說這是沒成效的討論，最重要不是它最小能多小，最重要是在哪裏」。一開始，她已選定人口最密集的地段，要近港鐵站，樓宇情况反而次要，「裏面的環境我可以改造，破舊可用專業知識去克服。但地點、城市環境，我沒法通過設計去影響」。香港居所狹迫，市中心尤甚，「愈小的居住空間，愈需要社區空間。人口密集的地方，社群有各種需要」。項目的地下和1樓約為2000呎，供慈善機構共用，2樓和3樓則是宿舍。與杜鵑合作的非牟利團體「香港仁人家園」，以往致力改善東南亞偏遠地區的住屋問題，近年關注到香港情况一樣嚴峻。這是他們首次營運應急居所，會接收經團體「油踐入心」和「同路舍」轉介的個案，單身人士或單親家庭優先。他們會與7至8間機構共用兩層社區空間，用途包括向低收入居民及無家者派發食物和物資；生活技能培訓、醫療及法律諮詢、難民或庇護支援、租戶權益教育、社區廚房等。「油踐入心」5月曾試過在此分發230份抗疫包。杜鵑說坊間許多社福機構都租用大廈單位，但因顧慮新冠疫情未能開放，社工要在街頭或公園派物資，不但沒有電力、雪櫃和儲物空間，受助者也要日曬雨淋，所以希望這裏能成為較通爽安全的物資派發點。

通風闊落 家具組裝合成可再用

杜鵑拆除地下單位的破舊設施及部分牆身，變出600呎的半室外空間，另有400呎後院，以及洗手間、廚房、洗衣房，「這跟一般的社區空間不同，我們給個骨架，有通風、自然光、美感，不是多華麗，而是坐在這，可以覺得舒服」。她步上2樓的宿舍，先打開窗戶，大家驟覺涼快。依賴冷氣機是城市通病，疫情令團隊更重視室內通風，用對流加強空氣流動速率，減少使用冷氣機和減低染疫風險。一般業主或會在這單位打橫間出6個房間，阻擋對流，現在的設計仍住到6個人，但住戶可享受到來自露台和左右兩列窗的涼意。團隊特意還原單位的露台，用上半透明趟門，室內更加明亮。杜鵑曾接觸過一些由社協轉介的家庭，他們因市區重建而獲派住所，但均抱怨新樓單位欠缺晾衣位置，為了省電或省錢、保持衣服耐穿，又不想用乾衣機。「逾50年樓齡的香港樓宇，都會有露台用作降溫、通風、乾衣或種植。但慢慢地，人們為了增加多些面積，習慣將露台封起，但降低了居住質量。」

2樓有三組共可容納6人的組合房間，由複合竹物料（engineered bamboo）製造，可以移動和按房間大小調整尺寸，輕巧耐用，「並不是選最便宜的，這是我們預算內最好的物料，可以重複利用、帶到下個項目，期望用上20年。這思路跟現時的過渡房屋和部分公營房屋並不一樣」。有此想法，是因為她曾替劏房戶訂製家具，慨嘆每間間隔不一，又要遷就狹窄的搬運空間。別人好奇為何不直接到連鎖家具店選購，她解釋，劏房家庭都說該店出品粗劣不好用。「他們在意質量，我們也應該在意。不管什麼人都要質量，不是只給個麵包就好。」

即使是臨時住屋，杜鵑也想融入最新的設計理念和技法。她在2018年曾跟社協合作設計「友家宿舍」，當時用的是鋼板組件，「因為住戶對那些無家者庇護所的木板牀都有陰影，被木蝨咬」。今次則考慮到金屬觸感冰冷，也非環保物料，遂改用加上防霉塗層的複合竹物料，以營造較溫暖的氣氛。

這裏大部分設備和物料都用了組裝合成法，至少50%可以在項目結束後，拆卸並運送至另一棟空置建築中快速裝嵌。像洗手間和浴室用常見的石膏板作外牆，為免發霉和加快進度，他們沒加上飾面，直接顯露它和間柱的原貌。環顧四周，不見窗框裝有冷氣機，因他們會把移動式冷氣機置於書桌下方，日後搬離可同時搬走。只見廳中還留有很多位置，杜鵑說要待機構按使用者需要決定，「我們團隊想過放咖啡桌和梳化，但我不確定住戶是否會坐在沙發喝茶」。

拋磚引玉 盼更多業主參與

這項目希望拋磚引玉，讓政府、市建局或業主日後願意借出空置地方，即使只有一年或單一空間，都可以交給社區組織善用。杜鵑見到香港許多黃金地段，如中上環都有空置樓宇，有的丟空上20年，「我質疑的不是為何有這麼多空房，這值得討論，我身為教師、設計師亦願意參與，但我不願只去討論，我想利用這個討論時間提建議，而不只是提問，也不想太有敵意」。這次免費借出樓層的是華懋集團，雙方磋商約半年，「我們說只需要空置的時間，對他們來說沒有商業價值的。因為這不是常規的運作或思考方式，也要用我們之前的改造房屋經驗來說服」。

華懋集團行政總裁蔡宏興指部分大樓閒置，是因為發展商未收齊樓宇或待審批，「像這裏是上年才收齊業權，自然要經審批，利用這個空檔，就可以把物業借給社區」。雙方擬訂了一年的使用許可，可視乎情况延長，由項目團隊負擔營運成本，華懋則負責保險責任及與區議會交涉，「因為是新想法，開初都要做測量，看什麼可以拆。若有社區服務，保險公司是否涵蓋」。有此先例，他相信日後或鼓勵到更多業主參與，進度也會加快。他覺得最值得支持的，是這項目示範了另一種房屋可能，成本不貴，裝修和設計都可續用。此改造屬整個「以家為本」項目的第一階段，之後會結合家園改善計劃和線上教育平台，讓所有人都可按自己所需改善家居。表面看來，這次示範的是怎樣將空置建築轉換成臨時居所，但其實可有更深遠的意涵。香港仁人家園總幹事Jo Hayes引用《香港2030+》研究，「在2046年，70年或以上的私人住宅單位將達到326,000伙，比2016年增加300倍，表明了我們應探索將現有建築物翻新成住屋，作為可持續城市設計的選項」。杜鵑談着這建築的通風、光線、物料、選址等，都與香港住屋現况和問題不無關係，她一下就說明白：「示範的不是臨時住房，而是長期的住屋規劃設計的要求，所有香港居住設計，都應該去考慮這些問題。」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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