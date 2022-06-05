單元連載：能量守恒、規則與視覺引導、自由、平衡與自治

【明報專訊】最後一日，展覽推向高潮，不同界別的專家聞風而至，招呼完SEN家長組，教育界和商界對這個系統的發展潛力好感興趣，似乎展覽展示了證據和預視它的可能性，我像開啟了一個「異象」，向不同人擴散開去。展覽的強度來自我們對視覺張力的信任，在場中央的大泥山〈一個關於我們的島〉一來就鎮住觀眾對整個展覽的想像：宏大、系統嚴密、感官刺激強大、視覺主導、自主但同時互動，講求身體經驗但又不斷刺激想像。遠處的大背景〈撕紙拼小狗寵物公園〉和門口〈超級城市大迷宮〉都在強調這些重點。門口掛着26條用膠板刻成的鎖匙，按圖索驥，設計師請參與者在場內找出〈IdeaA-Z〉26個創意小集作連成的「作品生成器」，只要閱讀簡單指示跟住自己創作，作品就會生產出來；小集作都由SEN小組課程抽出來，有助放空、增強想像、調節情緒、專注力……但我們課程目的只是想讓學童盡量用最長的時間專心在創作，時間一長，他們的內在需要就自然打通，比訓練來得有效。當初的大泥山是設計給過度活躍症的學童，山的體積比平常大了兩倍才能吸引他們投入創作，若不是他們獨特的狀態也不能把我們的創作逼到一個極限。我們的信念是能量沒有過度或多餘，能量是中性的，用得好就是正能量；在大泥山學童撻泥是把多餘能量轉換成一個共同製作的創作平台，能量用得很好。這是能量守恒的原則。