33年來，她們要求真相、賠償和問責。過去在維園集會上，每到播放天安門母親的預先錄影片段，不論是誰，她們的臉容堅定，雖然說的都是一樣的話，發言也很冷靜，但就是會聽到索鼻子的聲音。今年終於等到疫情變成「膠着」，酒吧爆疫但還是可以開，銅鑼灣也暴現過萬人追星的場面，唯是六四，當局呼籲維園勿近，球場清空，重重封鎖，禁止非法聚集。

集會沒有了，清空取代燭光，成為六四33周年的新聞圖片，悼念六四同時變成悼念香港的自由，唏噓加唏噓。但人們心中還是有六四。

今期加入一些新欄，包括黃碧雲的黑心書寫及黃照達的新漫畫連載，還有作家米哈與治療師連倩妤合力炮製的「放心寫作」，歡迎讀者按照貼士，一起練習。

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編者話˙黎佩芬

圖˙劉焌陶

編輯•蔡曉彤

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