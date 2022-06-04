Omakase主打江戶前壽司 熟成提升魚鮮

新潟米混赤醋 引出海產鮮味

新店面積比元朗店大，裝修結合北歐元素，除了原木色系，也加入大量水泥裝飾，充滿禪意。最吸引是10席板前座位後有個中空的日式庭園，一邊吃壽司一邊賞景，頗有意趣。餐廳聘用的2名壽司師傅都是香港人，介紹食材、與客人溝通交流，不擔心會有語言隔膜。

餐廳採全預約制，暫時午市有兩款菜單，價錢分別是$680及$1180，而晚市則只有一款$1888的菜單。吃omakase從來都是吃師傅手藝，講求魚鮮的配搭和調味。時令飛機貨直送店後，除了蠔和貝類，大多魚貨會先作熟成處理。味道較淡的白身魚，一般以昆布包裹熟成數小時即可；而光身魚，如：小肌、池魚、沙甸，腥氣較重，都會以鹽和醋熟成幾天，提升鮮味；至於水分較多的拖羅，則會包上熟成紙熟成10多天，令魚味更濃郁。處理好的魚鮮，配上用羽釜鍋煮出來的新潟魚沼米，再混上赤醋，在客人面前握成壽司舍利，飯粒分明，粒粒飽滿，微香透酸，引出海產的鮮味。喜歡吃omakase的人大多喜歡追逐時令，千挑萬選，只吃當下最鮮美的食材，那麼就要代師傅預告一下，6月會有鮮甜的花咲蟹登場，還有被譽為高級壽司食材前三甲之選的間八，魚香充沛。只有夏天才能吃到的初鰹，也是6月限定，味道濃厚，不容錯過。

■舍利鮨

地址：銅鑼灣蘭芳道21號地下

查詢：6811 6810

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