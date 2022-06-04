新派日菜+零死角維港景 石燒和牛脂香誘人

如你是注重用餐環境，又識飲識食的話，相信一定聽過aqua的大名。這間曾位於北京道、22年的品牌，是城中以靚景加意日料理而聞名的餐廳。其實早於去年11月，aqua已搬到中間道，準備大張旗鼓，重新開業之時，偏偏迎上第五波，直到近來疫情回穩，又被重新記起。

新店面積與舊店相若，由得過倫敦設計獎的Robert Angell操刀設計，以店名aqua（拉丁語中「水」的意思）為靈感，以代表海洋的湛藍和瑰麗的金色為主調。一出電梯，就見到一條用108盞燈飾鋪出來的鏡面隧道，穿過去，就到達主用餐區。和舊店一樣，同樣是無遮無擋的維港靚景，不過新店在左右兩邊都用上落地玻璃，相比起來，視野比舊店更寬廣，將香港的繁華，盡收眼底。而且全店沒有死角，基本上坐在任何位置，都不會錯過海景。要是來吃晚餐的話，不妨早點入座，飲杯雞尾酒觀賞日落，是最佳享受。

期間限定晚餐 $788享5道菜

說起晚飯，店子為了慶祝重新開業，推出After dark dinner，每位$788，就可以吃到5道菜，計起來，超值（優惠暫時只到6月15日）！都說這裏主打意日料理，西式頭盤、意大利麵、薄餅、壽司刺身、日式熱食、天麩羅等都有供應。向經理打探過，客人大多傾向選擇日菜，就請他推介幾道熱門菜。率先上場就是幾乎每枱必點的石燒和牛西冷。A4鹿兒島和牛，選取肉質細緻的西冷部位，切片，生肉上枱，附上一個小小石板燒爐。客人自行夾起牛肉放到石板上燒，肥美的油花在高溫下發出「吱吱」聲響，鼻子立時聞到肉香，令人忍不住要吞口水。燒和牛有3款醬汁可以自行搭配：洋葱大蒜汁香甜，酸醬油去膩，山椒胡椒汁香味刺激，而且可根據個人喜好，全熟或半熟，自己話事。和牛入口，油香豐腴，細細片，不會太膩，配口酒，一流。

半米長壽司拼盤有氣勢 燒茄子如藝術品

再來是壽司拼盤，以一隻近半米長的碟子盛載，很有氣勢。1式2份，共14件軍艦壽司整齊排列，每件上面的刺身都嬌艷欲滴：海膽、吞拿魚、左口魚邊、鵝肝和牛、三文魚子黑魚子、鱈場蟹腳、牡丹蝦，全部光澤亮麗，一望已知非常新鮮。最特別是廚師以青瓜片取代傳統的海苔，解決了受潮變腍的問題。青瓜本身爽脆香甜，與鮮味的刺身非常配合，口感更豐富。這裏的日菜都是新派菜式，調味方面比較大膽，而且擺盤講究。好似一道燒茄子配銀杏，很多日式串燒店都吃到，但這裏卻選擇將茄子炸香開半，掃上以糖、味醂調過味的赤味噌，再鋪上杞子、百合、銀杏、枝豆及柚子碎，望上去，似一件精巧的藝術品，素而不寡，很有心思。

■aqua

地址：尖沙嘴中間道15號H Zentre 17樓

查詢：3427 2288

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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