版畫動起來！ 看誰是倒楣鬼

在去年浸大畢業展，記者已注意到一份甚具玩味的作品，兩幅圓形版畫，其糖果色配搭引人注目，但作品題目卻是《今天的倒楣鬼決定是你了！》。走近看說明才知道，只要觀眾用手機應用程式Artivive掃描畫作，就能看到藝術家準備的擴增實境（augmented reality）動畫，並會看到圖中人物的不幸經歷，輕則滑倒地上，重則被橫額砸中，顏色與版畫內容的反差很有趣。

這名年輕藝術家倫裕智，去年獲得香港版畫工作室年獎，他可以在工作室駐留6個月，亦有了舉行個人展覽的機會。然而是次展覽題為「今天的倒楣鬼是你？」，兩個題目表現了藝術家兩次展覽之間的改變。上次作品的動畫全都是在描繪人物經歷不幸的事，然而今次作品（圖A）中有些人物倖免於難，即使被車撞倒仍安然無事地站起來。

倫裕智說畢業展想表達的是所有人都覺得自己好「黑仔」，不幸的事每分每秒都在發生，還刻意安排動畫中所有不幸事同時發生，表達所有人都不能免於不幸；同時他又相信人的一生有一個「上帝」掌控，命運一早定好，所以想像上帝會指着不幸的人說︰「今天的倒楣鬼決定是你了！」然而他在畢業展的創作過程中慢慢釋懷，為即將到來的不幸事做好心理準備，當不幸事到來，感覺就不會那麼差。此次展覽的新作，他就想探討什麼是幸運和不幸，如果人遇上意外但最後無事，「那這個人是倒楣還是不倒楣」？

幸與不幸 世事無絕對

版畫中彩蛋甚多，例如人們擺放水晶飾物、風水葫蘆和招財貓等，透過迷信的行為，倫裕智反問是否做足這些事情，人就可以安然度過一生？畫中又有《衰鬼上帝》海報、「福佳超級市場」等呼應主題的元素。展覽共展出6張相連的版畫，路線由西營盤到堅尼地城，因為倫裕智聽說這區是香港近年的風水寶地；還特意把西營盤的幸運樓和老字號「齒來香蛋卷」加入畫，他藉「齒來香蛋卷」結業後重開表達世事無絕對。更多的彩蛋，當然隱藏在動畫中，每個角落都像有幸或不幸小劇場發生，讓觀眾探索，倫裕智認為動畫令作品更完整。

密集的畫面讓記者想起Where's Wally，人物表情和風格令人聯想到本地插畫家謝曬皮的作品。倫裕智說他最初做創作，是由插畫開始的，後來在學校接觸到版畫。他以絲網印刷方式做版畫，每次只能印刷版畫中的一種顏色，作品總共要上7次顏色和元素，分別是紅、橙、黃、綠、藍、陰影和線條，只要有一次對位錯了，或顏料塗抹得不平均，就要棄畫重印。他笑指版畫「有時真的很乞人憎，但一做好又很開心」，而其實創作版畫也可說是面對幸與不幸的過程；他亦喜歡版畫的顏色，例如可以加入閃爍效果，又可以比普通印刷用的印刷四分色調製更理想的顏色。

香港版畫工作室製作主任鍾倩華表示，版畫在香港是較邊緣的藝術媒介，機構在2018年設立「香港版畫工作室年獎」，不少受資助的藝術家修讀碩士時進修版畫。她亦表示倫裕智所做的跨媒介版畫，以插圖為版畫基調，配合多色絲網印刷，以及擴增實境動畫，甚為罕見。

「今天的倒楣鬼是你？」——倫裕智個人展覽⁣

日期︰6月4至26日（周一休息）

時間︰下午1:00至晚上6:00

地點︰香港版畫工作室（九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L8-06）

網址︰bit.ly/3wR5DGe

文：胡筱雯

圖：主辦單位提供

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安