沙發薯：暖意到位的LGBTQ電視劇

1999年的Queer as Folk在當年屬破格，罕有地將焦點放在同性戀的戀愛及情慾生活，是一時熱話。20載過去，現在LGBTQ主題或情感生活再不是禁忌，已成電視上其中最普遍、最受歡迎的主題；Queer as Folk的創作人Russell T Davies恰巧會當長壽science fiction電視劇Doctor Who的掌舵人。一向喜歡挑戰底線、在作品加入LGBTQ元素的他，這次在選角上去得更盡，最新第14代Doctor將會由憑Sex Education演出同性戀角色Eric而成名的黑人演員Ncuti Gatwa演出，是該劇首個黑色皮膚的Doctor。此外，跨性別年輕演員Yasmin Finney亦加入演員陣容，將會演出重要角色Rose，亦算破格。

Yasmin Finney在4月前還是籍籍無名，因為她從沒有在任何電視和電影上演出過。不過，自改編自同名漫畫的Heartstopper於4月中在Netflix推出，劇集即時在多個國家的Netflix排行榜上登上十大，令Yasmin Finney及眾多從沒有演出經驗的演員一炮而紅，短短一兩個月間在社交網絡有過百萬的追隨，十分犀利。

驟眼看Heartstopper就像一套普通不過的青年戀愛劇，特別之處不過是LGBTQ主題？基本上沒錯，但這亦是劇集為何這麼受歡迎的原因。劇集十分「覺醒（woke）」，卻沒有硬銷任何政治正確元素；劇集的愛情故事很簡單，但在處理LGBTQ的話題卻十分到位、有真實感。像主角Nick認識自己性取向的過程就很易讓人有代入感，而劇集討論的雙性戀亦是在電視劇上少看到的話題，所以特別有意義。

同時，劇集充滿暖意的調子亦是令此劇突圍而出的原因。通常LGBTQ主題的故事總是十分沉重，充滿悲情，像講述1980年代愛滋病疫情的It's a Sin，便是一佳例。Heartstopper故事不乏認真、沉重主題，但其樂觀調子淡化這些問題的嚴重度，讓觀眾能夠投入在feel good的劇情中——feel good亦是劇集好看的重大原因。

劇集故事的主幹是個接近童話故事般美好的橋段：新學年，內向的主角Charlie被安排坐在受歡迎的同學Nick的隔籬，Charlie暗戀Nick最終與他成為好友，並墮入愛河。這美麗如童話的故事，是成長中的酷兒的wet dream，現在Heartstopper就將它變成立體的故事，年輕酷兒又怎能不愛？

「去性愛」元素 煥然一新

撇除LGBTQ元素，Heartstopper作為一部青春劇亦是煥然一新，因為劇集十分「健康」，基本上沒有任何色情或藥品元素，在近年青春劇中十分罕有。由2007年的Skins開始到近年大受歡迎的青春劇如Skam或Euphoria，性愛與藥品通常都是劇集的重要元素，既用來表達年輕人的掙扎，亦為劇集定位。這次Heartstopper「去性愛化」，最多只有接吻擁抱，正象徵着青春劇正式踏入新年代。

Heartstopper之所以這樣與眾不同，或多或少是因為其劇集兼漫畫創作人Alice Oseman是一名無性戀（asexual）、無浪漫傾向（aromantic）女性的緣故。她一直致力寫LGBTQ小說及漫畫，最近更推出新書Loveless，環繞無性戀的故事。

文：陳Damon

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