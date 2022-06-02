the buzz：時尚旗艦店藏藝術品 溫暖如家 非一般購物體驗

一個受歡迎的時尚品牌，店舖定必開遍世界各地，就以Loewe為例，全球就有多達218間專賣店，單單在香港這個彈丸之地已經有10間之多。最近位於尖沙嘴海港城海洋中心的旗艦店，就剛經過擴大及翻新，讓佔地兩層的Casa Loewe成為商場中的亮點。

藝術品與產品並置 充滿藝文氣息

Loewe將每間具規模的旗艦店稱為Casa Loewe，在全世界218間專賣店中只有14間，分佈在各個主要大城市，如品牌祖家西班牙的馬德里和巴塞隆拿、巴黎、倫敦等，亞洲區則有東京、新加坡、北京、上海和香港。或許因為casa在西班牙文有家或房子的意思，因而容易令人產生美麗的誤會，以為品牌除推出室內香薰、蠟燭及最新的香皂和皂液以外，還新增了家具產品。不過話雖如此，以Casa Loewe命名的旗艦店確實與「家」有莫大關係，店內陳設刻意營造一種溫暖、親切及充滿藝文氣息的感覺，室內設計就像模擬一位收藏家的府邸一般，令人立時想像到這名收藏家不是別人，正是品牌創意總監Jonathan Anderson。

Casa Loewe將藝術品、甚具品味的裝潢和家俬擺設，一同與品牌的產品並置，大大提升其藝文氣質。這些裝潢和陳設都經精挑細選，當中的藝術、工藝及設計精品都是力求完美，以創新意念和頂級工藝為基礎。先談旗艦店中的藝術品，「鎮店之寶」可能是為人熟悉的畢加索的Tetes陶壺，其他藝術品還有尼日利亞藝術家Nengi Omuku於傳統尼日利亞Sanyan布料上繪畫的大型畫作Group Hug；Loewe Craft Prize2017得主——德國工匠Ernst Gamperl以革新木車旋工藝製成的兩件作品《60/2019/160》及《74/2015//150MP19》；表達非洲傳統嫁娶文化，由南非藝術家Zizipho Poswa創作的粗陶及青銅雕塑Miniature系列；以及美國畫家Altoon Sultan一幅耐人尋味的畫作Red Bars等。另外，Casa Loewe凡於每個地方開店，必會在當地蒐羅值得收藏的藝術品，本文開首提及的竹藝師丁科竣作品SUN，正是旗艦店特選的本地藝術品。

日出或日落？ 不確定心情

這個由竹及籐織製成的花瓶SUN，其醇厚的色澤經過多次浸染而成，通常只有達到藝術品級的竹器才會用上如此繁複的工序。丁科竣說：「2019年的香港正經歷動盪不安，我在那時的心情也很難過，因此以創作宣泄情緒。SUN這件作品中的太陽可以是日出或日落，這種不確定正代表我當時的心情。」經過作者講解，就能理解作品中一半在海面上的太陽，為何既可以是旭日初升，也可以是夕陽遲暮，這種忑忐令作品添上多一分深層的含意。品牌向來對編織工藝情有獨鍾，在2019年米蘭設計周就舉辦過Loewe Baskets展覽，以皮革為物料去頌揚編織工藝，因此選上丁科竣的SUN絕對有迹可尋。

裝潢色彩鮮艷 溫潤質感

除藝術品外，也得介紹店內的裝潢和所選用的家俬，首先裝潢用上手工陶瓷、黃銅及車削鐵材，陳列架及牆身則鑲嵌了精美的手工製粉紅及綠色陶瓷磚，這些鮮艷色彩和溫潤質感的素材，與店舖大型玻璃及混凝土地台形成對比。家俬則有英國藝術家John Allen設計圖像的西班牙手工製地氈、Cassina Furniture的 Utrecht扶手椅，以及Domingos Totora極具質感的長櫈等，令旗艦店擁有「家」一般的舒適環境和氣氛，提供不一樣的購物體驗。另外，為慶祝香港Casa Loewe的開幕，Loewe Cubi 手袋特別推出5種新色於旗艦店獨家發售，分別為Warm Dessert（暖沙色）及感覺非常夏日的Coral Reef（珊瑚礁橘）、Rosemary（迷迭香綠）、Dahlia（大理花粉）及Lemon（檸檬黃）。

查詢：Casa Loewe 2375 0328

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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