飛行腕表 輕鬆調校兩地時間 GMT致敬作 最高等級機芯

Longines早在1908年便推出首款兩地時區顯示的懷表，專為當時鄂圖曼帝國（今土耳其）製作。這款懷表採用雙指針來指示小時和分鐘，因此可以在一個表盤上同時顯示土耳其和法國時間。品牌在1911年為這項技術申請專利，隨後1918年再申請了第二項相關專利。

到1931年，品牌專為首位從日本跨越太平洋直飛美國的飛行員Clyde Pangborn研發了一款特殊的導航時計，這儀器配備雙分針及時針，並擁有飛行員所需的24小時雙刻度表盤，後來再創製了一款同時帶有兩個12小時表盤及備有雙指針的腕表。到1933年，品牌為飛行員改良製作了備有兩組時針和分針的47毫米尺寸的Weems腕表。

表盤上鑲有5顆星星

今年的重點新作Spirit Zulu Time腕表，正是品牌向第二時區計時的歷史致敬作。腕表的命名來自品牌在1925年創製的首款兩地時區腕表，表盤上印有字母「Z」，象徵航空界及軍事應用的一種通用時間格式—— Zulu Time（世界標準時間）。腕表配備全新獨家矽游絲 L844.4機芯，可獨立調校跳時時針，輕鬆調校時區顯示，不會因此影響分針和秒針的運作。第二時針配合24小時刻度雙向轉動表圈可讀取第三時區時間。這款全新機芯擁有72小時動力儲存，並通過COSC（瑞士官方天文台）的認證。表盤上鑲有5顆星星，象徵腕表擁有品牌最高等級的機芯質量。

表圈由陶瓷材質配色製成，備有啞光黑色、噴砂炭灰色或藍色太陽放射紋表盤，日期顯示設於6時位，展現傳統飛行腕表特色。指針和數字刻度加有Super-LumiNova超級夜光塗層，可在任何情况下清晰讀取時間。42毫米尺寸的精鋼表殼可配以細緻的精鋼鏈帶，或配搭棕色、米色或藍色皮革表帶。表帶均附設安全摺疊表扣及微調裝置，更為貼合手腕，讓佩戴更舒適。

兩地時間腕表以外，Spirit系列推出了全新的37毫米尺寸版本，除了經典藍色及黑色表款，亦加入全新香檳色太陽放射飾紋表盤，分別備有精鋼表帶或皮革表帶選擇。日期顯示由以往3時改為6時位置，令腕表設計更為對稱平衡，配備矽游絲L888機芯。皮帶選擇方面，香檳色表盤搭配米色縫線表帶，黑色表盤搭配啡色帶，藍色表盤則搭配同色系表帶，用上可簡易更換表帶的設計，讓大家能按照不同場合輕易轉換配搭。

鮮艷色彩腕表 迎接夏日

顏色是Longines今年推出的腕表的一大重點。Legend Diver潛水腕表和Spirit系列一樣推出不同色調新款，包括米色、碳灰色、皇家藍色和酒紅色型號。除了經典比例的42毫米表殼，亦加入36毫米表殼選擇。新型號表殼均配有拱形藍寶石水晶表鏡、兩個旋入式表冠和旋入式底蓋。漸變色調表盤內置轉動潛水表圈，備有夜光指針、方形夜光小時刻度、阿拉伯數字配以超級夜光塗層。表底則飾有潛水員雕刻圖案，採用自動上鏈機芯和矽游絲，提供5年保養服務。42毫米版本設有米色或碳灰色漸變亮漆表盤，配搭同色系織布表帶，碳灰款式更備NATO尼龍表帶；36毫米版本則有酒紅色和米色表盤，搭配相襯織布帶，皇家藍色表盤則配同色調皮帶。

而為女士面設的DolceVita和La Grande Classique系列推出的全新單色系版本，則以鮮艷色彩迎接夏日來臨。5款顏色分別包括胭脂紅、悠閒春綠、經典黑色、活力橙及高貴鈷藍，配搭同色皮帶。

再生蘋果玉米 製作表帶

至於款式經典的Elegant系列，今次也帶來驚喜。外表看起來依然簡約優雅，但表帶卻首次用上植物材質，體現品牌的環保意識和創新精神。表帶提供灰褐色和黑色兩種顏色選擇，外層由再生蘋果材料製成，內層則採用再生玉米橡膠製造。創新材料不僅環保、耐用，在觸感、舒適度、外觀及使用壽命方面，均可媲美皮革材質。新表可搭配精鋼表鏈，提供結合精鋼與鍍玫瑰金的雙色款式。表盤設計也有改良細節，例如羅馬數字的線條比以往更纖巧，令整體感覺更富現代感。腕表採用新的自家研發L891.5機芯，小秒盤跟中央軸線的距離比之前的款式稍遠。

查詢：2518 9982

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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