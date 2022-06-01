Quicknote：象徵早午晚餐的品酒旅程

6款雞尾酒 刻劃本地飲食文化

品酒之旅先從飲茶文化取材，Yum Cha以Black Label威士忌、冷泡香片、接骨木花、西柚及青蘋果調配而成。接着登場的雞尾酒演繹出香港1990年代經典雞尾酒Nothing（圖），帶菠蘿、椰子和蜜瓜風味，更以中午小酌西班牙冷湯方式呈現。

晚餐為主題的Drunken Snail以Wild Turkey 81波本威士忌為主軸，加入話梅和中式香料，甜中帶鹹的雞尾酒令人聯想到南丫島海邊用餐的地道體驗。創意十足的Bo Jai Fan（煲仔飯）結合慢煮香菇琴酒、加入中式臘腸油脂的Amaro Montenegro烈酒與接骨木花，一片香脆米餅令人想起香脆飯焦。作為甜品的Ice Cream從港式奶茶取材，添上風味獨特的松露「魚子醬」。壓軸登場的25:00與酒吧同名，以一日中額外多出的一小時為概念，濃郁的「酒味燉湯」讓客人滋養身心，好好放鬆。

整理：張曉冬