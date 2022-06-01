酒色味道 由淺入深 28款手工啤盡情暢飲

利申，我也是carbon brews的粉絲，在幾年前這家本地手工啤酒還寂寂無聞時，我已在自己的酒吧入貨。carbon brews這家新店的裝潢一如其啤酒罐包裝一樣花俏，甫進入店內肯定被兩大排銀色金屬酒桶吸引，但那不是純屬裝飾，而是真正的冷藏室，在溫度保持於攝氏2至4度的玻璃房裏，那些金屬酒桶裏面真的是手工啤，cb會定時從火炭的酒廠運送啤酒到中環店，確保新鮮。

手工啤（或稱精釀啤酒）跟一般啤酒不同的是個性較獨特，五花八門，我便嘗過釀造時加入普洱茶葉、陳皮梅，甚至鹹蝦乾（切合大澳主題）的手工啤，好喝的很多，難飲的也不少，畢竟毋須大量生產才推出市場，可以不斷地做實驗，但有時可能為了突出添加元素的味道，卻忽略整體的平衡；而如果實驗不夠大膽，成品又會變得平庸，在千萬酒款中難以跑出。正因為這狀况，我當年初遇見cb時確實有點驚艷，始終要做出具個性而又平衡，實在不易。

酸啤入口微酸帶果香

如果你較少試cb這個牌子，到了這家新店又被28款手工啤弄致眼花撩亂，或許我「由淺入深」推介幾款。淺與深的區別，說的是酒的顏色，以及味道。第一款介紹的是sour punch，是Berliner Weisse（德國小麥啤或柏林酸啤），屬於酸啤的一種，淺粉紅色的酒體很難想像是啤酒，入口微酸及果香，令人很易聯想起fruit punch。第二款要介紹的也是酸啤，叫kokomo，種類是Pina Colada Sour，顧名思義，你會嘗到椰子、菠蘿的味道，雖然跟sour punch都是偏酸味，但口感上，kokomo較厚身，味道層次也較豐富。輕鬆過後，來一款強烈的：good things hop'in threes，這是一款Triple IPA，用了3倍啤酒花，味道超強勁，除了啤酒花香，也有很濃的柑橘及葡萄柚等果香，雖然很美味，但金黃色的酒體含10%酒精度，小心喝醉。

黑啤混合焦糖 朱古力 咖啡味道

之後介紹的是深褐色的cool beans，屬於Coffee Stout。Stout是其中一種黑啤，最為人熟悉的是健力士（Guinness），由於原材料有烤麥芽或烤大麥，所以會帶點焦糖、朱古力、咖啡的味道，口感也很飽滿，而這款cool beans則製造得很平衡，甚至有點覺得自己在喝一杯帶點酒味的咖啡。最後要介紹的是two infinity and beyond，單看酒名，以及酒標上的外太空與宇宙船等設計，就知道是受《反斗奇兵》中的巴斯光年名句To Infinity and Beyond（「太空戰士，一飛衝天」的英文原句）所啟發，這款酒是cb兩周年誌慶之作，在酒桶熟成了12個月才入樽，入口感覺不像啤酒，有少許花雕或日本清酒中的熟酒那種醬香味，非常特別。

東岸IPA口感複雜 西岸清爽

但來到tap room，我最期待的是為了新店開張特別釀造的we gotcha!，可惜我到訪當天還未有得試喝，但現時正式開幕有售。雖然未有得試，但身為酒徒的我也特別詢問了cb釀酒師Chris Wong，關於這款新品的秘密，原來we gotcha!是一款美國西岸式（West Coast）的IPA。是的，美國IPA都有分東西岸，Chris Wong說：「手工啤界有一班東岸手工啤愛好者，特別喜歡haze風格。」所謂haze，意思是帶點濁，但當然東岸IPA不只是濁，通常口感比較複雜，也沒有那麼苦，反而有較多花香、果香，層次比較多變化，很有華麗感，酒單中風格較類似的應是crazy rich lupulins。至於西岸IPA，口感就清爽得多，不講究華麗層次、香味，收尾利落，是一款直率的啤酒。那為什麼開張要配上這樣風格的手工啤？「我想強調喝啤酒，就是尋開心，不要搞到太複雜，we gotcha!就有『我幫到你』的意思，東岸IPA當然也好喝，但我自己如果喝多兩杯就會覺得有點膩，反而西岸的簡潔風格可以更開懷暢飲。」他解釋。不過，他也不會令東岸粉絲失望，已準備另一款東岸IPA，將命名為you got me。

篇幅有限，最後還得提一提cb店的食物，水準對比一般酒吧而言是超兩三班，原來主廚Sean Yuen曾是本地著名餐廳「談風：vs：再說」主廚，他認為美食重視的是技術，而非華而不實的配搭和外表。今次他來到cb則嘗試以手工啤入饌，其中crazy rich beer cheese正是用了crazy rich lupulins的IPA啤酒、車打芝士和他里治奧芝士（taleggio）製成，配上多士，是絕妙的佐酒小吃。另外很深印象的是crispy fried pigeon，乳鴿經煙熏鹽水醃製並風乾，油炸後配上13種香料秘製辣汁，齒頰留香。

■carbon brews

地址：中環雲咸街60號

查詢：5409 4840

◆胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com